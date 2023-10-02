В Ярославской области реализуют 3 новых проекта развития сельского туризма

Три проекта по развитию сельского туризма в Ярославской области прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ и получили гранты «Агротуризм» в 2024 году.

© АГРОXXI

– Агротуризм способствует развитию сельских территорий, появлению новых рабочих мест, а также росту инвестиционной привлекательности региона. К тому же за счет привлечения туристов фермер увеличивает производство и реализацию своей продукции, – отметил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин.

ООО «Эль Ранчо» из городского округа Переславль-Залесский получит поддержку в размере 8 млн рублей на создание туристического комплекса «Гасиенда на Нерли «Эль Ранчо».

Туристы смогут посетить ферму по выращиванию сельскохозяйственных животных и гастрономическую лавку, где будет продаваться фермерская продукция. Общая сумма финансирования составит более 10 млн рублей.

ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» из Первомайского района с применением гранта в 9 млн рублей реализует проект «Юрьевские сады». Будут построены гостевые дома с видом на сад с плодовыми деревьями. Гости комплекса смогут посетить ферму по разведению романовских овец, познакомиться с овцеводством, увидеть полный цикл ухода за животными, принять участие в мастер-классах по валянию из шерсти. Общая стоимость проекта составляет 12,1 млн рублей.