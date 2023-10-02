Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше

Власти Кузбасса сообщили, когда планируется открыть зимний сезон в Шерегеше.

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Зимний сезон на горнолыжных курортах Кузбасса планируется открыть в субботу, 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.

Зимний сезон начнется с фестиваля ШерегешФест. Туристов ждет несколько новинок. В скором времени на курорте будут открыты самый большой тюбинг-парк в России и новая кресельная канатная дорога на горе Асыр в секторе Е.