Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше
Власти Кузбасса сообщили, когда планируется открыть зимний сезон в Шерегеше.
Зимний сезон на горнолыжных курортах Кузбасса планируется открыть в субботу, 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса.
Зимний сезон начнется с фестиваля ШерегешФест. Туристов ждет несколько новинок. В скором времени на курорте будут открыты самый большой тюбинг-парк в России и новая кресельная канатная дорога на горе Асыр в секторе Е.
По данным властей, в летнее время Шерегеш посетили более 261 000 туристов. Это больше, чем годом ранее, на 26%.