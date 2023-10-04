Известно о росте спроса на отдых в Кисловодске в ноябре

Россияне бронируют отели в Кисловодске на ноябрь в этом году в пять раз чаще, чем годом ранее, в Калининграде - в четыре раза чаще, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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"В топ [по спросу] вошли Калининград (рост по сравнению с прошлым ноябрем в четыре раза, <…> Кисловодск (рост в пять раз)", - отмечается в исследовании.

По данным экспертов, чаще всего россияне бронируют на ноябрь отели в Москве (19,6%), Санкт-Петербурге (16,8%), Сочи (13%), Калининграде (6,4%) и Казани (4,4%). Кроме того, в топ вошли Краснодар (3,4%), Нижний Новгород (2,2%), Екатеринбург (1,8%), Мурманск (1,7%) и Кисловодск (1,3%). В прошлом году популярностью также пользовались Адлер и Новосибирск.

Как отметили эксперты, спрос на проживание в Мурманске в ноябре за год вырос в 2,4 раза, в Сочи - в 2,2 раза, в Краснодаре - на 62%, в Нижнем Новгороде - на 29,5%, в Казани - на 25,7%. При этом популярность Екатеринбурга снизилась на 30,7%, Москвы - на 28,5%, а Санкт-Петербурга - не изменилась.