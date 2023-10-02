Туристы смогут доезжать от Москвы до Адлера в два раза быстрее

Время в пути по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году сократится вдвое, передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Так, для того, чтобы доехать от столицы до юга России, понадобится всего лишь 16 часов.