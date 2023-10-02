На российских железных дорогах сохранят подстаканники

В российских поездах будут и впредь подавать чай в стаканах с подстаканниками, поскольку они стали символом путешествия по железной дороге, считает глава РЖД, генеральный директор компании Олег Белозеров.

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"Мы стараемся соблюдать традиции, - сказал он РИА Новости. - Подстаканник - это история, это конструкция, проверенная временем, это атмосфера путешествия".

Впрочем, глава РЖД допустил, что подстаканник может как-то совершенствоваться, "но сам формат, как и определенные ассоциации, с ним связанные, останется".