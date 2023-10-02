Первомайский парк станет визитной карточкой Курска

Во время оперативного совещания с подчинёнными губернатор Роман Старовойт прокомментировал многочисленные обращения курян по поводу удручающего состояния Первомайского парка. Он отметил, что концепция благоустройства территории уже согласована с учётом мнения и пожеланий жителей. Это будет место для семейного отдыха, при этом решено сохранить историческую направленность.

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Вместе с тем для того, чтобы приступить к реализации намеченных планов, нужно вернуть в областную собственность все участки парка. Накопившиеся бюрократические формальности приходится решать всеми силами.

— Не первый год длятся судебные тяжбы с собственниками земельных участков, которые каким-то волшебным образом стали обладателями земли в непосредственной близости от администрации, Знаменского монастыря, — возмутился губернатор.

Более двух лет назад властям удалось вернуть часть территории, которая ранее была огорожена забором и зарастала бурьяном. Также и с участком, где располагался парк аттракционов. Небезопасные карусели собственник вывез, а занимаемую ими территорию вернули области. Сейчас в региональном правительстве решают вопрос о возврате участка, на котором стоит сгоревшее кафе. Там, по планам должно разместиться новое здание театра кукол.