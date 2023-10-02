На Эльбрусе проводят экскурсии по местам высокогорных боев ВОВ

Экскурсии по местам самых высокогорных боев Великой Отечественной проводят на Эльбрусе
Молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир» организовал экскурсии по местам самых высокогорных сражений Великой Отечественной войны. Проект назвали «Заоблачный фронт, или битва за Эльбрус», сообщает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.
Руины немецких блиндажей расположены на высоте 3 200 метров над уровнем моря. Со всех сторон – гранитные скалы. По периметру – огневые и наблюдательные точки. Это лишь часть военных сооружений, которые построили немецкие егеря дивизии «Эдельвейс». Эльбрус фашисты удерживали с августа 1942-го по январь 1943-го.
«Гораздо интересней вот так соприкоснуться с живой историей, не прочитать это, не просто сырым текстом, а подержать историю в руках, увидеть горы и послушать рассказы об интересных событиях в этих горах. Здесь место такое неприметное, его откуда будешь смотреть, ты его не найдешь. Зато все, кто здесь находился, они могли просматривать все там и, соответственно, совершать атаки», – сказала участница экскурсии Алия Аль-Сайг.
Эти места под блиндажи и укрытия фашисты распланировали и выбрали задолго до войны. В рамках договора между СССР и Германией немецкие альпинисты приезжали на Эльбрус, беспрепятственно картографировали и изучали местность.
«Отличное место для изучения военной истории, где она буквально со всех сторон, где ее можно потрогать, где можно оценить, где можно понять, насколько враг был подготовлен. Ребята, которые пройдут этими дорогами, дорогами Победы, они по-другому будут относиться к военной истории. Книжные знания или фильмы – это другое, но когда ты сам прошел этими дорогами, когда ты вспотел на солнце, когда ты замерз под ветром, когда промок под дождем, это другая ситуация, и я думаю, именно так можно научить любить свою Родину», – сказал руководитель молодежного клуба РГО «Альтаир» Тенгиз Мокаев.
Вся эта линия как последний бросок фашистов. Дальше и южнее к перевалам Грузии они не прошли. Бои получили название «Заоблачный фронт. Битва за Эльбрус». Это самое высокогорное сражение всей Второй мировой войны.
«До конца осени эта группировка здесь находилась. Когда к концу осени наступление забуксовало по всему Кавказскому фронту и в Сталинграде «котел» начал замыкаться, они побоялись, что на Кавказе второй «котел» начнется, и они экстренно начали отводить войска, поэтому эти блиндажи сохранились», – отметил Тенгиз Мокаев.
Экскурсия по местам боев за Эльбрус рассчитана на два дня. На второй день участникам покажут перевал Бечо. По нему проходила эвакуация жителей города Тырныауз в Грузию. Один из самых экстремальных переходов в истории войны завершился без единой жертвы. Людей сопровождали опытные горные гиды.