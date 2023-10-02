На Эльбрусе проводят экскурсии по местам высокогорных боев ВОВ

«Отличное место для изучения военной истории, где она буквально со всех сторон, где ее можно потрогать, где можно оценить, где можно понять, насколько враг был подготовлен. Ребята, которые пройдут этими дорогами, дорогами Победы, они по-другому будут относиться к военной истории. Книжные знания или фильмы – это другое, но когда ты сам прошел этими дорогами, когда ты вспотел на солнце, когда ты замерз под ветром, когда промок под дождем, это другая ситуация, и я думаю, именно так можно научить любить свою Родину», – сказал руководитель молодежного клуба РГО «Альтаир» Тенгиз Мокаев.