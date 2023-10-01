В Крыму и на Урале обустраивают туристические тропы

Туристический маршрут "Большая Крымская тропа" общей протяженностью 750 километров начали обустраивать на полуострове. Всю трассу разбили на 52 этапа, а в этом году начали благоустройство ее первого отрезка. А вот на уникальном туристическом маршруте "Большая Уральская тропа" волонтеры уже промаркировали краской тысячи деревьев. И сейчас туристам будет сложно заблудиться.

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До конца года в Крыму будут обустроены в общей сложности четыре маршрута большой тропы длинной 75 километров. Они пройдут по Кировскому району, а также городам Судак и Феодосия. Непосредственно маршрут "Загадочный Меганом" соединяет Солнечную Долину с Судаком и пройдет через местные достопримечательности, включая сам мыс Меганом, Акулью бухту, арт-кластер "Таврида", бухту Капсель и другие уголки восточного Крыма.

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Интересно, что каждый из 52 отрезков большой тропы рассчитан на однодневный пешеходный переход. Многие из этих маршрутов уже давно пользуются популярностью у туристов, но до сих пор не были благоустроены. При этом пешеходный экологический туризм становится все более массовым явлением на полуострове и его создание требует необходимой инфраструктуры.

Проект "Большая Крымская тропа" объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на пути следования и в непосредственной близости от них. В их числе - Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, горы Демерджи и Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк и многие другие.

А общее расстояние уральской тропы значительно больше крымской - она растянулась на 2500 километров. Это длиннее, чем путь от Екатеринбурга до Москвы. Тропа протоптана любителями пеших походов вдоль Уральского хребта от степных оренбургских краев до северных приполярных гор. В общей сложности захватывает пять российских регионов. Ее отрезки пересекают множество заповедников, причем предусмотрен маршрут как для любителей дальних, многодневных походов, так и для желающих отправиться на природу только в выходные. На сегодня это самый протяженный в стране маршрут для любительского туристического отдыха.

- Тропа проложена и в цифровом формате, информация о предстоящем пути со всеми изгибами, достопримечательностями и сложностями доступна в интернете. Так что определиться: как зайти и где выйти из леса, легко могут и школьные группы, и начинающие туристы, - пояснил "РГ" руководитель проекта Вячеслав Пестриков.

Пешеходный туризм становится все более массовым явлением и требует необходимой инфраструктуры

Понятно, что сигнальную маркировку волонтеры проложили прежде всего на самых популярных и общедоступных туристических участках. К примеру, у скал Чертово Городище и Семь братьев, что в десятке километров от Екатеринбурга. Готов встречать туристов Висимский заповедник: после маркировки число путешественников там возросло в пять раз. А вот на Конжаковский Камень - самую высокую гору Северного Урала, что находится в таежных районах, рискнет пойти не каждый. В прошлые годы здесь не однажды терялись любители "диких" походов. Сейчас, благодаря прорисованной сигнальной разметке, даже экстремалы смогут из чащи найти дорогу к турбазе.