В Сочи из-за непогоды ограничили  работу канатных дорог

Работу двух канатных дорог ограничили на горнолыжном курорте "Красная Поляна" из-за грозового фронта, сообщается в Telegram-канале курорта.

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"В связи с приближением грозового фронта канатная дорога №4 закрыта на спуск, а канатная дорога №5 на подъем", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, маршруты на горную вершину Черной пирамиды также закрыты из-за неблагоприятных погодных условий.

В Telegram-канале горнолыжного курорта "Роза Хутор" также сообщили о временном закрытии для туристов Парка водопадов, подъемника "Крокус", пешеходных троп "Горизонт" и "Панорама", а также всех троп Южного склона. Канатная дорога "Эдельвейс" работает в режиме карусели.