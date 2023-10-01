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На Алтае планируют организовать грибные туры

Представители туротрасли Алтайского края отметили, что жители региона ходят в лес самостоятельно, но имеется перспектива развивать это направление среди гостей региона, сообщает «Бизнес ФМ Барнаул».

На Алтае планируют организовать грибные туры
© Runews24

Власти намерены популяризировать грибной туризм, чтобы на Алтае приезжали грибники из европейской части страны.

Жители Алтайского края запасаются грибами на зиму. Они везут домой наполненные доверху ведра, ящики и корзинки. Грибы жарят, варят и солят на зиму.

Напомним, что россияне этим летом чаще всего ездили в Мурманскую и Амурскую области.