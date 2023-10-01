На Алтае планируют организовать грибные туры
Представители туротрасли Алтайского края отметили, что жители региона ходят в лес самостоятельно, но имеется перспектива развивать это направление среди гостей региона, сообщает «Бизнес ФМ Барнаул».
Власти намерены популяризировать грибной туризм, чтобы на Алтае приезжали грибники из европейской части страны.
Жители Алтайского края запасаются грибами на зиму. Они везут домой наполненные доверху ведра, ящики и корзинки. Грибы жарят, варят и солят на зиму.
Напомним, что россияне этим летом чаще всего ездили в Мурманскую и Амурскую области.