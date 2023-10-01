В России растет популярность агротуризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «АиФ» , что в 2022 году сельскую местность посетило 17,3 млн человек. При этом 5% посетило сельские курорты Кубани. В основном экотуризм является сопутствующим развлечением во время основной поездке.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Елена Никольская отметила, что за первое полугодие спрос на агротуристические маршруты вырос на 26%, а число туров – на 22%. При этом 77% от всех поездок приходятся на Московскую, Свердловскую, Ярославскую, Псковскую область, Калмыкию, Удмуртию, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края, Хакасию.