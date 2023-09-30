На Кубани растет привлекательность горного туризма

Отдых в горной местности Абинского района Краснодарского края становится все более популярным. За год количество туристов выросло на 26%. В гостиницах и базах отдыха района также увеличился номерной фонд. Территория Абинского района находится в горно-предгорной части края и обладает разнообразными ландшафтами - равнины, предгорья и горы. Благодаря мягкому климату, отдыхающие чувствуют себя комфортно здесь. Кроме того, гости могут посетить грязевые источники и использовать лечебные минеральные воды.

© Poslednie-novosti.com

В 2023 году Абинский район посетило 51 195 человек, включая как однодневных экскурсантов, так и отдыхающих, размещающихся в гостиницах. Это на 10 715 человек больше, чем в прошлом году. На территории района функционирует 16 гостиниц и 10 баз отдыха, предлагающих 270 номеров для размещения.

За последние два года в районе были построены два новых объекта размещения - гостиница и база отдыха. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось увеличить номерной фонд муниципалитета. Например, одна из баз отдыха получила грантовую поддержку и установила дополнительные модульные средства размещения.