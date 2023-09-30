На Кубани растет привлекательность горного туризма
Отдых в горной местности Абинского района Краснодарского края становится все более популярным. За год количество туристов выросло на 26%. В гостиницах и базах отдыха района также увеличился номерной фонд. Территория Абинского района находится в горно-предгорной части края и обладает разнообразными ландшафтами - равнины, предгорья и горы. Благодаря мягкому климату, отдыхающие чувствуют себя комфортно здесь. Кроме того, гости могут посетить грязевые источники и использовать лечебные минеральные воды.
В 2023 году Абинский район посетило 51 195 человек, включая как однодневных экскурсантов, так и отдыхающих, размещающихся в гостиницах. Это на 10 715 человек больше, чем в прошлом году. На территории района функционирует 16 гостиниц и 10 баз отдыха, предлагающих 270 номеров для размещения.
За последние два года в районе были построены два новых объекта размещения - гостиница и база отдыха. Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось увеличить номерной фонд муниципалитета. Например, одна из баз отдыха получила грантовую поддержку и установила дополнительные модульные средства размещения.
Самыми популярными местами для туристов являются станицы Шапсугская и Эриванская. В окрестностях этих станиц были созданы три пешеходных турмаршрута в рамках проекта "Горы близко". Один из маршрутов ведет в Шапсугскую аномальную зону, где можно увидеть древний Шапсугский дольмен, минеральные источники "Солонцы" и другие интересные места. Еще один маршрут - "Тропами боевой славы Кубани", который включает памятники солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и каскад водопадов "Большой Адегойский" высотой более 11 метров.