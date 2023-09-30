Бархатный сезон: 10 вариантов, куда можно отправиться этой осенью

Осень в этом году продолжает радовать погодой. «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, где бюджетно и интересно можно провести золотую пору.

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— В этом году бархатный сезон, как и было спрогнозировано, оказался успешным благодаря хорошей погоде во многих регионах страны. Хорошие продажи путевок сохранились не только до конца октября, но и на первую половину ноября.

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Самые популярные отечественные направления — это Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Санкт-Петербург, Дагестан.

Главная прелесть бархатного сезона заключается в том, что температура в это время года достаточно комфортная, поэтому позволяет и искупаться в море, и отправиться в горы, и просто устроить экскурсию по архитектурным достопримечательностям.

Что касается заграничных направлений, то традиционно в это время года лидером остается Турция. Из-за того, что путевки в эту страну значительно подорожали, многие отели стали предлагать скидки.

Также среди популярных и самых выгодных заграничных направлений можно выделить Абхазию и Беларусь.

Цены на путешествия в сентябре всегда ниже, чем в разгар отпускного периода. Чтобы сэкономить еще больше, можно заняться организацией поездки самостоятельно и, например, отдать предпочтение не проживанию в гостинице, а в квартире, бронируя ее с помощью специальных приложений.

Жемчужина Центральной Азии

Тем, кому не до экстрима и заграницы, подойдет поездка в Киргизию. Горы, составляющие 94 процента ее площади, открывают множество возможностей для активного отдыха. Знаменит этот край и озером Иссык-Куль.

Погода сейчас: +11...+24 градусов.

Цены. Перелет из Москвы в Бишкек: от 10 000 руб лей, групповой тур к озеру: от 24 000, проживание: от 2000 рублей/сутки.

Условия въезда: не нужны виза и загранпаспорт. Можно расплачиваться картой российской национальной системы.

Вдоль кипарисов по воде

Если вам кажется, что юг России покоряют только летом, то поспешим развеять этот миф. Краснодарскому краю есть чем удивить туриста в любое время года. Так, на окраине поселка Сукко под Анапой находится одноименное озеро. Его изюминка — 32 болотных кипариса, растущих прямо из воды. Особенно живописно это место осенью, когда деревья окрашиваются в огненные оттенки. Также из Анапы вы сможете отправиться в удивительное путешествие к Гуамскому ущелью. Для незабываемых эмоций советуем вам осмотреть его с вагончиков поезда, курсирующего по узкоколейной железной дороге.

Погода сейчас: +17...+27 градусов.

Цены. Поезд Москва — Анапа: от 3400, экскурсия к озеру Сукко: от 1500 с человека, экскурсия к Гуамскому ущелью: от 1800 рублей с человека, проживание: от 1500 рублей/сутки.

Оздоровиться, зарядиться!

За оздоровлением едем в Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Осенью здесь солнечно и тепло. Это красивый город с многочисленными маршрутами для лечебной ходьбы и особым микроклиматом. Помимо круглогодично работающих санаториев со всевозможными процедурами в городе множество достопримечательностей — Каскадная лестница, «Дача Шаляпина», музей «Крепость». А еще в Кисловодске есть канатная дорога с красивыми видами, особенно великолепными осенью.

Погода сейчас: +10...+22 градусов.

Цены. Перелет из Москвы в Минеральные Воды: от 3700, обзорные экскурсии по городу: от 1300 с человека, стоимость процедур в санаториях: от 300 рублей, проживание: от 2000 рублей/сутки.

Курс на маяки

Выборг осенью — лучший вариант для путешествия, чтобы насладиться тихим очарованием старины. Средневековые дома из кирпича и башни гармонично выглядят в окружении золотой листвы. Незабываемой станет и прогулка по осеннему парку Монрепо с удивительно живописными видами. Обязательно дополните свое путешествие экскурсией по маякам Выборгского залива.

Погода сейчас: +13...+17 градусов.

Цены. Поезд Москва — Выборг: от 2000 рублей, экскурсия по маякам: от 5000 рублей с человека, проживание: от 2500 рублей/сутки

С абхазским акцентом

Осень в Абхазии — удачное решение, ведь цены в это время года тут значительно ниже, да и туристов меньше. Вы неторопливо сможете посмотреть все достопримечательности и, конечно, знаменитое озеро Рица.

Погода сейчас: +20...+26 градусов.

Цены. Перелет из Москвы в Сочи: от 3800, поездом из Сочи в Гагры: от 650 рублей, экскурсия к Рице: от 1400 с человека, проживание: от 2500 рублей/ сутки.

Условия въезда: не нужны виза и загранпаспорт. Официальная валюта: российский рубль

Традиции Беларуси

Топ-3 городов: Минск, Брест, Гродно. Так, в столице Беларуси загляните в старую ее часть. В Бресте не упустите фонарщика. В Гродно послушайте, как трубит пожарный с каланчи.

Погода сейчас: +8...+17 градусов. Цены. Перелет из Москвы в Минск: от 3600 рублей, междугородное сообщение: от 600 рублей, проживание: от 2500 рублей/сутки. Условия въезда: не нужны виза и загранпаспорт. Можно платить картой национальной системы РФ.

И Волга, и замок

Если хочется культурно-познавательного отдыха, а Питер и Казань вы уже посмотрели, смело отправляйтесь в Самару, на берег Волги. В начале октября здесь сохраняется прекрасная погода для долгих прогулок по окрестностям города и его достопримечательностям. Кстати, навигация на Волге продолжается до конца октября, поэтому в первой половине осени можно совершить речные прогулки, посетив Национальный парк «Самарская Лука». И не забудьте взять экскурсию из Самары в замок Гарибальди, который наиболее выигрышно смотрится на фоне золотого пейзажа.

Погода сейчас: +13...+21 градусов.

Цены. Перелет из Москвы в Самару: от 2000 рублей, групповой тур по «Самарской Луке»: от 12 000, экскурсия к замку: от 1800 с человека, проживание: от 2500 рублей/сутки.

Под стук колес ретропоезда

Любителям романтики поездов советуем отправиться в путешествие по заповедным местам Карелии. Только представьте — разукрашенные в золотые цвета деревья, серые тучи, проносящиеся под стук колес, и это еще не все. Поезд, который возит туристов из Сортавалы в Горный парк Рускеала, непростой — старинный. Его составы удивят стилизованными интерьерами, а вагон-ресторан порадует живой музыкой. Природа Карелии, как мелодия, с нотками ладожских озер, водопадов, живописных шхер. А еще этот край щедр на дары. Например, сентябрь — сезон брусники.

Погода сейчас: +12...+16 градусов.

Цены. Поезд Москва — Сортавала: от 1900 рублей, экскурсия в Рускеалу на ретропоезде: от 1400 с человека, проживание: от 2200 рублей/сутки.

За ветром Японского моря

Сентябрь-октябрь — самое удачное время, чтобы посетить столицу Приморья — Владивосток. Цены на перелет немного кусаются, но всегда можно найти варианты, чтобы сэкономить, тем более что к осени стоимость билетов снижается. Однако не посмотреть этот край просто невозможно. Обязательные для посещения места Владивостока можно перечислять бесконечно: маяк Эгершельд, мосты, квартал Миллионка... Но одно из самых популярных — мыс Тобозина на острове Русский. Он омывается водами Японского моря и Тихого океана.

Погода сейчас: +17...+22 градусов.

Цены. Перелет из Москвы во Владивосток: от 14 000 рублей, экскурсия на мыс Тобозина: от 1700 с человека, проживание: от 3000 рублей/сутки.

Тундра ждет

Осень — пора, чтобы отправиться путешествовать на край земли. И если вам кажется, что это удовольствие вам не по карману, значит, вы еще не знаете о Териберке. Несколько часов в самолете, пара часов в дороге по тундре, и вот вы уже на берегу Баренцева моря, по которому можно отправиться к ветрам Атлантического океана, а если повезет — увидеть китов. С конца сентября в этих краях уже можно увидеть первое северное сияние. Осенняя Териберка порадует туристов и своим урожаем. В это время года здесь собирают клюкву, бруснику, голубику и чернику.

Погода сейчас: +8...+10 градусов.

Цены. Перелет из Москвы в Мурманск: от 3600 рублей, туры из Мурманска: от 4000 с человека, проживание: от 3800 рублей/сутки.

БРОНИРУЙ С УМОМ

Организовывая путешествия самостоятельно, особое внимание уделите поиску жилья. Сегодня существует множество сайтов, которые помогут вам в этом. Вот некоторые из них: Ostrovok.ru, «Яндекс. Путешествия», Суточно.ру, «Броневик» и «Квартирка». Но будьте бдительны — даже на проверенных платформах могут орудовать мошенники. Потому, выбирая жилье, ориентируйтесь на отзывы.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Если же вы решили этой осенью посетить Турцию или Египет, то здесь, конечно, выгоднее взять тур. Самые простые варианты на двоих обойдутся около 90 000 рублей (пять ночей). Обязательно, покупая путевки, обращайтесь в проверенные агентства.