Бронирование отелей в Ингушетии выросло на 200%: реальность или нет

Не самые туристические регионы, Ингушетия и Орловская область, показали впечатляющие и неожиданные результаты. По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», рост бронирований отелей в кавказской республике в этом году по сравнению с 2022-м составил 200%, а на Орловщине вырос в 2 раза. Третье место по динамике заняла Адыгея, куда стали ездить на 54% чаще, далее расположились Мордовия (+50%) и Карачаево-Черкесия (+46%).

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Представители агрегатора объясняют такие не самые привычные показатели тем, что «фокус спроса у российских путешественников смещается от популярных турзон и больших городов в сторону новых и менее распространенных локаций», где «можно насладиться аутентичной атмосферой».

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Можно предположить, что на результаты повлиял эффект низкой базы.

«Это арифметика, – сказал TourDom.ru руководитель туроператора “Свой ТС” Сергей Войтович. – Питер в 2022 году посетило 6 млн туристов, в 2023-м – 6,6 млн. Увеличение на 600 тыс., но при этом на 10%. В Ингушетию в прошлом году приехало 10 тыс. человек, в текущем – 30 тыс. Увеличение на 20 тыс., но при этом в 3 раза».

Сергей Войтович добавил, что цифры приблизительные, но суть они отражают.

Впрочем, по мнению других участников рынка, 200%-ный рост – это все-таки перебор.

«Сказки Венского леса, – заявил TourDom.ru гендиректор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. – Это что, Дагестан показал +40%, Краснодарский край +22%, а Ингушетия так выросла по какой причине? Больше рейсов не стало, поездов также больше не поехало. Я думаю, что Ингушетия прибавила в продажах 25–30%».

Усомнился эксперт и в лидирующих позициях Орловской области – хоть регион и овеян своеобразным литературным флером (там находятся, например, известные Тургеневские места), для бурного развития туризма этого мало.

«Это самая обычная область, где нет особых достопримечательностей, в отличие, например, от Тулы и Калуги», – добавил Алексан Мкртчян.