Иммерсивные прогулки по Мамаеву кургану запустили в Волгограде

Новый формат уже испробовали активисты "Движения первых". Первую экскурсию провели в рамках недели туризма.

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Как сообщили в регкомитете экономической политики и развития, участники прогулки при помощи наушников могут погрузиться в события Сталинградской битвы.

Во время экскурсии можно слышать голоса солдат, песни и стихи военных лет. Подобные экскурсии станут регулярными на главной высоте России.

Напомним, что в Волгоградской области действует 200 туристических маршрутов. Среди них однодневные и многодневные, персональные и групповые, а также маршруты для семейного отдыха.

Только за 8 месяцев 2023 года регион посетило свыше 1,2 млн путешественников. Это на 9% больше аналогичного периода прошлого года.