Можно ли туристам вывозить янтарь из Калининградской области

Что делать с крохотным янтариком, найденным на берегу Балтийского моря или сувенирным мешочком янтаря, купленным на туристических развалах.

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И не задержат ли в калининградском аэропорту Храброво гостя региона, если он везет многочисленным родственникам пару килограммов золотистых бус и браслетов. Про янтарные «можно и нельзя» пишет «ФедералПресс».

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Можно ли туристам собирать янтарь на берегах Балтики

Ладошка с солнечными камушками на фоне моря и хэштегом #янтарь – самое популярное фото в разгар туристического сезона. Янтарь – настоящий бренд и символ этих мест, где добывается 90 % всех разведанных мировых запасов поделочного и ювелирного камня, а точнее сукцинита. Именно так звучит международное геологическое название прибалтийского янтаря. Он считается лучшим для ювелирных украшений.

В интернете для гостей региона полно инструкций, где и как можно найти на берегу Балтийского моря золотистые камушки. Чаще всего мелкий янтарь выносит на берег во время шторма. Чистые и яркие «слезы Юрате», так по литовской легенде называются мелкие кусочки янтаря, чаще всего можно найти в Балтийске и его окрестностях, поселках Донское и Пионерский, а также поселке Янтарный, где ведет промышленную разработку Калининградский янтарный комбинат. Кстати, по закону только комбинат имеет право добывать янтарь.

Какое наказание грозит за незаконно добытый янтарь

Без лицензии добывать янтарь-сырец запрещено. Но за сбор свободно лежащего янтаря на побережье по закону туристу ничего не будет. Если это не самородок весом выше килограмма, который признан драгоценным камнем. Такие находки по закону сдаются в Госхран.

Если же счастливчик решится нажиться на янтаре, то ему грозит административное наказание. По ст. 7.5 КоАП РФ гражданам запрещается продавать незаконно добытый янтарь, а также хранить или перевозить его под страхом штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. А если это не первая попытка, то злоумышленнику грозит уже статья 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Наказание – штраф до 1 млн рублей или до двух лет лишения свободы.

Как туристу можно законно вывезти янтарь

Необработанный янтарь включен в перечень стратегически важных товаров, утвержденный постановлением правительства от 13 сентября 2018 года № 923. С 1 января 2018 года вступили в силу поправки к федеральному закону об особой экономической зоне, к которой относится Калининградская область и примыкающие к ней внутренние морские воды. Эти изменения также регламентируют и правила вывоза янтаря из самого западного российского региона. За официальными разъяснениями «ФедералПресс» обратился в пресс-службу Калининградской областной таможни. Там порекомендовали ознакомиться с памяткой на сайте.

Что надо знать:

Янтарь-сырец (а собранные на берегу камешки попадают под эту категорию) на остальную территорию РФ из Калининградской области вывозить нельзя по закону. Можно вывозить изделия, изготовленные из янтаря полностью или с применением драгоценных металлов, а также в комбинации с иными материалами: деревом, недрагоценным металлом и прочее.

Обязательное условие – изделия должны быть только для личного пользования и провоз допускается в пределах норм беспошлинного ввоза. В любом случае для транспортировки янтарных украшений лучше сохранить чек о покупке. Для вывоза в иностранные государства янтаря-сырца (в том числе подвергнутого первичной переработке при добыче) требуется специальная лицензия.