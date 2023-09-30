5 небанальных музеев Калининградской области

Вы уже посмотрели на «Витязь» в Музее Мирового океана, изучили историю солнечного камня в Музее янтаря и узнали о жизни великого философа в музее Иммануила Канта и решили выехать из регионального центра?

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Предлагаем подборку 5 небанальных музеев в городах Калининградской области.

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1. Музей курортной моды, Зеленоградск

Музей курортной моды — частный выставочный проект, который позволяет познакомиться с историей моды и курортов. В коллекции Музея — яркие купальники и солнечные очки, соломенные шляпки и летние платья, элегантные сумочки и ретро-косметика, мужские и детские костюмы. Выставка позволяет увидеть, как менялась курортная мода за время своего существования В музее есть уютное кафе, где подают фруктовую газировку из стеклянных конусов и угощают зеленоградской лечебной минералкой.

Цена: взрослые — 350 рублей, дети и пенсионеры — 300 рублей.

Адрес: Зеленоградск. Курортный проспект, 5. График работы: 11:00–18:00

2. Музей средневековых пыток и наказаний, замок Нессельбек

Это единственный в Калининградской области музей пыток. Место не для слабонервных — в музее представлены орудия наказания, которыми жестоко пытали и убивали преступников в давние времена. Все экспонаты восстановлены по историческим чертежам и историческим документам. Среди экспонатов можно увидеть колесо пыток, гильотину, железную деву, испанский сапог, стулья с шипами, дыбы, щипцы, колья и многие другие изобретения, которые использовали европейские палачи и инквизиторы. Нессельбек — современный отель, в котором воссоздали средневековый интерьер. Здесь проходят рыцарские представления и аниматорские программы. Поэтому советуем совместить посещение музея с прогулкой по этому комплексу и походом в ресторан, оформленным в стиле средневековых парадных залов.

Цена: 150 рублей с человека, для посетителей ресторана скидки

Адрес: поселок Орловка, Центральный переулок,7. График работы: ежедневно 12.00-21.00

3. Музей в замке Вальдау, поселок Низовье

Музей расположился во флигеле бывшего замка Тевтонского ордена. Его основал скульптор и краевед Андрей Иванович Баринов, усилиями которого и была собрана основная коллекция музея. Но с пополнением помогают порой и местные жители, и гости региона. В музее представлена история этих земель, начиная с каменного века. Есть залы, посвященные эпохе неолита, где собраны находки с археологических раскопок и реконструкция древней утвари. В зале, посвященном периоду начала добычи янтаря на Балтике, содержится несколько необычных экспонатов солнечного камня. Также в замке расположились экспозиции о развитии аптечного дела, истории Тевтонского ордена, о великом посольстве Петра I, немецком поэте Максимилиане фон Шенкендорфе, о Второй Мировой войне и первых переселенцах. Реставрированы интерьеры замковых залов, которые обставлены мебелью XVIII-XIX веков и заполнены художественными произведениями — скульптурами, картинами, гравюрами и фотографиями. Особого внимания заслуживает зал работ создателя музея — Андрея Баринова, который вложил в дело сохранения замка всю душу. Левый флигель занимает семья Сорокиных. Они взяли замок в аренду на 25 лет для дальнейшего восстановления. Им удалось вывести там новый сорт спаржи «Вальдау». В мае-июне можно приехать на ее дегустацию. Рядом с музеем есть еще одно интересное место — каменный саркофаг, братская могила погибших во время Первой мировой войны.

Цена: взрослые — 100 рублей, детский — 50 рублей

Адрес: пос. Низовье, ул. Калининградская, 20а Режим работы: вторник-суббота с 10:00 — 17:00

4. Дом музей Ловиса Коринта, Гвардейск

Дом-музей Ловиса Коринта — филиал Калининградского музея изобразительных искусств. В четырех выставочных залах расположена экспозиция, рассказывающая о жизни, быте и творческом пути восточнопрусского импрессиониста Ловиса Коринта. В экспозиции представлены уникальные графические работы из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств — пейзажи, натюрморты. Залы обставлены предметами быта XIX века. Важной составляющей выставочного пространства являются работы учеников и учителей Коринта, а также современных художников, связанных с традициями искусства Коринта.

Цена: взрослые — 150 рублей, студенты — 100 рублей, пенсионеры и дети — 80 рублей.

Адрес: г. Гвардейск, ул. Водная, 12. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

5. Музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», поселок Ильичево

Основатели музея тщательно воссоздали интерьер народной школы Восточной Пруссии, построенной в 1890 году. Здесь есть аутентичные парты, вешалки, грифельные доски. Cоздательница и хранительница музея Инесса Наталич не планировала создавать здесь музей — 20 лет назад она приехала в поселок Ильичево чтобы восстановить школу, в которой работала ее мама. Но во время ремонта находились и собирались документы, интересные предметы и другие экспонаты. Инесса Наталич общалась с немцами, которые когда-то учились в этой школе, собирала их истории и воспоминания; ей привозили экспонаты. Материала накопилось так много, что родилась идея сделать в доме небольшой музей о немецком и советском периоде дома. Основатели музея воссоздали довоенную школьную мебель, в витринах — оригинальные тетради, портфели и аттестаты, методические указания и классическая немецкая литература, на стендах — подробная информация о системе образования Восточной Пруссии, воспоминания и фотографии бывших учеников. Собрана богатая подборка копий настоящих документов, найденных в архивах Калининградской области.

Попасть в музей можно с организованной экскурсией от турагентства, либо предварительно созвониться с хранительницей музея Инессой Савльевной по телефону +7 921-262-92-28