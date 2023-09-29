В Алтайском крае создадут курорт мирового уровня

В Алтайском крае продолжается реализация проекта по созданию туристического кластера мирового уровня. Курорт Белокуриха-2 будет располагаться в горной местности в 10 км от действующего курорта Белокуриха.

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На территории будущего курорта планируется создать первую в России всесезонную бальнеологическую здравницу. Здесь туристы будут поправлять здоровье радоновыми водами. Её будут подавать с Искровского месторождения.