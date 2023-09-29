В Алтайском крае создадут курорт мирового уровня
В Алтайском крае продолжается реализация проекта по созданию туристического кластера мирового уровня. Курорт Белокуриха-2 будет располагаться в горной местности в 10 км от действующего курорта Белокуриха.
На территории будущего курорта планируется создать первую в России всесезонную бальнеологическую здравницу. Здесь туристы будут поправлять здоровье радоновыми водами. Её будут подавать с Искровского месторождения.
Проект развития туристического кластера «Белокуриха-2» реализуется госкорпорацией «Туризм.РФ» с привлечением частных инвесторов. Предполагается, что в год курорт сможет принимать до 200 тысяч гостей. Реализация проекта также даст региону новые рабочие места.