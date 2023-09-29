МегаФон назвал российские регионы-лидеры по росту турпотока летом

В летнем сезоне 2023 года Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост туристов по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией «МегаФон».

Проанализировав обезличенные данные абонентов, эксперты отметили, что Мурманскую область в летнем сезоне посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Туристов здесь больше всего интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро, а также река Кола.

Амурская область показала прирост в 17%. Здесь путешественники активно посещали космодром Восточный. В тройке лидеров также находится Дагестан, где туристы чаще всего осматривали такие достопримечательности, как гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По общему количеству принятых гостей лидируют Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, за ними идут Дагестан и Татарстан.

«Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва, Санкт-Петербург и Самара», - отмечается в исследовании.