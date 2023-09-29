В Москве в 2023 году побывали 15,5 млн туристов

С января по август Москву посетили 15,5 млн туристов, заявила и.о. заммэра столицы Наталья Сергунина.

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Средняя загрузка гостиниц составила около 80%, это позволяет создать комфортные условия для развития рынка. Траты путешественников оцениваются в 758,4 млрд рублей, из которых 103,9 миллиарда направят в городской бюджет.

Сергунина отметила, что это 87% от доходов за весь 2022 год, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Основная часть турпотока пришлась на россиян. Москва реализует совместные туристические проекты с Подмосковьем, Петербургом, Нижним Новгородом и Казанью. Они позволяют познакомиться с его достопримечательностями.

Сергунина добавила, что город активно развивает сотрудничество со странами СНГ, Ближнего Востока и другими.