Россияне этим летом чаще всего ездили в Мурманскую и Амурскую области

Больше туристов посетили также Забайкалье и Калининградскую область.

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Россияне этим летом массово ездили в два региона страны – Амурскую и Мурманскую области. Такие данные получили в ходе исследования компании «Мегафон», написала «Лента. ру».

Мурманская область стала лидером в России по росту туристического потока. Там побывали на 39% жителей России больше, чем в прошлом году. Туристов привлекали сплавы по реке Кола и рыбалка на озёрах.

Чаще россияне в июне-августе посещали Амурскую область. Прирост составил 17%. Путешественников привлекал космодром Восточный.

Больше отдыхающих стало и в Дагестане. Россияне приезжают туда, чтобы увидеть гору Тарки-Тай и Сулакский каньон.

Забайкалье и Калининградскую область посетили на 16% больше туристов, чем летом-2022.

По числу принятых туристов в лидерах Краснодарский край, потом идут Москва и Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан.