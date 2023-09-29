В какие районы Калининграда туристам ездить запрещено: антигид

Калининград умеет влюблять в себя. Очарованные странники гуляют по острову Канта, живописным улочкам Амалиенау и публикуют в соцсетях красивые фото.

© РИА "ФедералПресс"

Но есть и другая, темная сторона столицы самого западного региона, о которой важно знать. Антигид по Калининграду – в публикации «ФедералПресс».

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Светлая сторона Калининграда

Запомнить туристу три городских района, существующих с 2009 года, легко: очень похоже на деление огромной страны в головах ее граждан. Есть Московский район («В Москву ехать надо, в Москве вся сила»), Ленинградский район («В Питере – пить») и Центральный район («Умом Россию не понять, аршином общим не измерить», то есть вся остальная территория без мегаполисов). На городской карте тоже все понятно: круг делим на три сектора, словно торт. Самый нижний кусок «торта» – Московский район. Сверху справа – Ленинградский, слева – Центральный. Ленинградский район – «светлая» часть бывшего Кенингсберга, как назывался город до 1946 года.

Из всех трех он самый маленький по площади, зато самый густонаселенный. Кроме того, в Ленинградском районе сосредоточена значительная часть исторических объектов. Здесь расположены: Дом Советов, музей Мирового океана, музей янтаря, музей Королевские ворота, частная квартира-галерея «Дом с горгульей». Также здесь есть Ботанический сад, Верхнее и Нижнее озеро, парк «Юность», парк им. Макса Ашманна, Литовский вал. Преимущества района – развитая инфраструктура и много зелени. Жилье здесь пользуется повышенным спросом и цены дороже.

РИА "ФедералПресс"

Помечтать о престижной квартирке с видом на Верхнее озеро и увидеть местные красоты туристу удобнее с колеса обозрения в парке «Юность». Правда, увидеть микрорайон Сельма с колеса обозрения не получится. Да и туристы туда редко забредают. В основном те, кто настолько влюбился в город после туристической поездки, что решил переехать в Калининград за лучшей жизнью. Сельма – активно развивающийся «спальный» район на окраине. Своеобразный город в городе. Зелени мало, зато много относительно недорогого современного жилья.

Почему туристам запрещено ехать в Ленинградский район:

можно стереть ноги до коленей в прогулках по красивым и интересным местам,

есть риск потратить слишком много денег на янтарь в Музее янтаря,

грозит ипотекой и переездом в Сельму.

Блеск и нищета Московского района Калининграда

Самые популярные туристические места – остров Канта, где расположен восстановленный Кафедральный собор и чудом уцелевшая в войну могила немецкого философа, знаменитого своим категорическим императивом: «Не делай другому того, чего не желаешь себе» – расположены в Московском районе. Это самый неоднородный городской участок, занимающий всю южную часть Калининграда от берега реки Преголи. До Великой Отечественной войны на территории современного Московского района были немецкие кварталы старого Кенигсберга: Кнайпхоф (ныне остров Иммануила Канта), Ломзе (нынешний Октябрьский остров, где расположен самый большой стадион «Ростех Арена»), а также Розенау, Мюленхоф, Шпейхерсдорф, Хаберберг. Но от когда-то плотной застройки после военных бомбежек не осталось следа. Поэтому часть туристов, приезжающих за европейскими видами, очень разочаровываются, увидев унылые советские панельки вместо средневековых зданий.

РИА "ФедералПресс"

Московский – район контрастов. С одной стороны, здесь расположены очень популярные исторические и туристические объекты: Кафедральный собор, Рыбная деревня, Музей изобразительных искусств, несколько прекрасных кирх, Фридландские ворота, бастион Прегель, форты № 5 и № 11 (ранее «ФедералПресс» писал, в какие форты Калининграда туристу лучше одному не ходить). С другой стороны – с 2009 года в Московский входит бывший Балтийский район, всегда считавшийся криминальным. Слава Балтона хранится в умах и сердцах местных жителей, чтобы пугать туристов и «понаехов», желающих обрести в Калининграде новую малую родину. «Криминальный» Балтон – это все, что располагается за Южным вокзалом.

На самом деле по уровню преступности лидирует «светлый» Ленинградский район, а Московский – на втором месте. Туристы действительно редкие гости в Балтоне – бывшей рабочей окраине. Но район сейчас активно застраивается, и недавно здесь открылась перспективная туристическая локация в бывшем старинном пивном заводе «Понарт». Здесь же есть одна из калининградских смотровых площадок. Приехать сюда стоит, чтобы увидеть непарадный Калининград и посетить интересные комиссионки на улицах Киевской и Суворова. Но в вечернее время калининградцы по-прежнему советуют в Балтон не соваться, а дорогу айфоном не подсвечивать. Благо в Балтоне по-прежнему плохая транспортная доступность и туда лишний раз не ездят.

Почему туристам запрещено ехать в Московский район:

можно попробовать марципан в Музее марципана в Бранденбургских воротах и выйти из лимита на сувениры,

есть риск забрести на Южный вокзал и уехать на море в Светлогорск или Зеленоградск,

можно попасть в криминальную сводку в Балтоне.

Стоит ли соваться туристам в Центральный район Калининграда

Ответим сразу – стоит. В Центральном районе расположен самый живописный и любимый туристами квартал Калининграда – Амалиенау. Это одна из немногих городских территорий, переживших войну и послевоенное время почти без разрушений. Туристы приходят сюда, чтобы погрузиться в атмосферу старинной Пруссии. Амалиенау был построен по концепции «города-сада», с малоэтажной застройкой и множеством зелени. И вообще Центральный район – самый зеленый и наиболее сохранившийся в городе.

РИА "ФедералПресс"

Еще у туристов популярен Ратсхоф – хорошо сохранившееся место исторической жилой застройки расположено возле Вагонки – бывшего вагоностроительного завода. Среди знаковых туристических объектов в Центральном районе также корпус истфака госуниверситета имени Канта (бывшая школа Крауса и Гиппеля) со скульпурой борющихся зубров, здание управления ФСБ (бывшее полицейское управление), областной драматический театр (бывший драматический театр королевы Луизы), Калининградский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы.

Почему туристам запрещено ехать в Центральный район: