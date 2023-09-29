Териберка расположена в 100 км от Мурманска на побережье Баренцева моря. Это один из самых северных населенных пунктов России за Полярным кругом. Население поселка составляет около 1000 человек

Сегодня Териберка – популярное туристическое место. Летом здесь можно заняться активными видами отдыха: катанием на квадроциклах, серфингом и хайкингом. Зимой туристы приезжают сюда, чтобы увидеть северное сияние.

Одна из главных достопримечательностей этого небольшого северного поселка – Батарейский водопад. Он берет свое начало из одноименного озера и впадает в Северный Ледовитый океан.

Териберку стоит посетить, чтобы прикоснуться к уникальной северной природе и погрузиться в атмосферу таинственности и первозданности.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Markeremintravel.