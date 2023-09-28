Где и за что в России не любят туристов

Добрые – на Камчатке, злые – в Краснодарском крае. Примерно так, если очень условно, можно интерпретировать данные исследования, которое провел в сентябре сервис SuperJob, пытаясь выяснить отношение к туристам в различных регионах России.

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Всего в исследовании приняли участие жители семи республик, краев и областей. Выяснилось, что наиболее гостеприимны к отдыхающим в Камчатском крае – вариант ответа «Ничего не раздражает» выбрали 74% участников опроса. Серебро досталось Дагестану, несмотря на всплывающее время от времени недовольство местных жителей внешним видом туристов (слишком откровенным, учитывая местные традиции) – 60%. Бронза у Ставрополья – 53%. Показатели Крыма и Калининградской области оказались почти идентичными – 48 и 47% соответственно, несколько хуже к отдыхающим настроены на Алтае – лишь 35% опрошенных ничего не раздражает.

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А вот наименее лояльны к туристам на Кубани. Среди ответов, почему гости являются раздражающим фактором, в анкетах фигурировали такие: «Кругом нецензурная лексика», «Ходят по улицам в купальниках и плавках». Кроме того, гости Черноморского побережья и других районов Краснодарского края, по словам местных, не отличаются чистоплотностью («Бросают мусор где попало») и высокомерно относятся к обслуживающему персоналу.

Насколько релевантны результаты? Масштаб исследования не сказать что очень большой. Как сообщили в SuperJob, общая выборка составила 2100 человек – в каждом регионе методом анкетирования было опрошено по 300 представителей «экономически активного населения», зарегистрированных на сервисе поиска работы – в качестве либо работодателей, либо соискателей вакансий. Триста респондентов – это немного. Возможно, при более широком охвате результаты оказались бы несколько другими.

Также стоит обратить внимание на такой показатель, как количество туристов, которые посещают тот или иной регион. Например, на Камчатку в этом году приехало около 300–350 тыс. отдыхающих. При этом цифры одного только Сочи, согласно данным городской администрации, – более 5 млн человек с начала года. А ведь рядом еще Анапа, Геленджик, Туапсе… Народу много – раздражителей больше.