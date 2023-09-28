Подмосковье может стать точкой притяжения для туристов из Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии
Благодаря гастрольным турне и презентациям туристического потенциала Подмосковья, регион становится популярнее среди граждан из Китая и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
Информация о музеях, выставочных проектах, фестивалях, отелях и многом другом была предоставлена этим странам 25 сентября. Столицу постили 20 крупных туроператоров из ОАЭ в рамках проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Туроператоры посетили «Целеево гольф и поло клуб» в Дмитровском городском округе, экскурсию в Сергиево-Посадской Лавре и два частных музея «Посадская матрешка» и «Сергиевская кухмистерская».
Встреча для туроператоров из Саудовской Аравии уже запланирована. А для Китая регулярно организуются гастроли творческих коллективов. Например, московский областной государственный академический театр «Русский балет» будет месяц гастролировать по крупным городам Китая с балетами «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Кроме того, посольство Китая передало музею-заповеднику «Горки Ленинские» новые аудиогиды с экскурсиями на их родном языке.