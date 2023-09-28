Подмосковье может стать точкой притяжения для туристов

Благодаря гастрольным турне и презентациям туристического потенциала Подмосковья, регион становится популярнее среди граждан из Китая и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

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Информация о музеях, выставочных проектах, фестивалях, отелях и многом другом была предоставлена этим странам 25 сентября. Столицу постили 20 крупных туроператоров из ОАЭ в рамках проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Туроператоры посетили «Целеево гольф и поло клуб» в Дмитровском городском округе, экскурсию в Сергиево-Посадской Лавре и два частных музея «Посадская матрешка» и «Сергиевская кухмистерская».