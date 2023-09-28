Что посмотреть в Барнауле за один день

Барнаул — один из крупных городов Сибири, откуда многие туристы начинают свое путешествие по Алтаю. Однако город с почти трехсотлетней историей интересен не только в контексте отправной точки алтайских приключений, но и сам по себе. Здесь много интереснейших достопримечательностей, исторических памятников и интересных мест. Например, именно в Барнауле появились первые в Сибири музей и аптека.

© Vyacheslav Buharov/Flickr

Даже если вы остановились в Барнауле всего на один день, не отказывайте себе в удовольствии поближе познакомиться с этим городом. О том, куда сходить и что посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

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Покровский кафедральный собор

Kraulinn/wikipedia.org

Свою историю собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы начал с небольшой деревянной церквушки, которую построили на свои средства на западе города крестьяне, переехавшие на Алтай в поисках свободной земли. Позже на месте деревянного храма вырос каменный, а в 1898 году на пожертвования жителей города был построен и большой собор. Освятили его в 1904 году. До революции здесь собиралось множество прихожан, но затем собор разграбили, а в 1939 году снесли колокольню, крест с купола и превратили в склад. Правда, в 1943 году собор вновь открылся для верующих.

Были отреставрированы росписи храма, а в 1993 году была вновь возведена колокольня. Построенный из красного кирпича в псевдорусском стиле храм привлекает туристов. Здесь также работает воскресная школа.

Музей «Город»

Музей был открыть 1 сентября 2007 года, его экспозиции рассказывают о превращении Барнаула из заводского горного поселка в купеческий город, а затем и в один из крупнейших городов Сибири.

История города рассказывается через истории его знаменитых жителей: от самых первых до ныне живущих.

В музее также можно послушать интересные лекции.

Знаменский монастырь

Игорь Барн/wikipedia.org

Монастырь входит в комплекс построенного в 1754 году Знаменского храма. Сама церковь перестраивалась три раза, а разрешение на строительство каменного собора было получено лишь в 1852 году. В итоге в Барнауле появился храм с трехъярусной колокольней, где расположились сразу 12 колоколов.

При советской власти из храма вынесли все церковные ценности, а в конце 1930-х годов здание переоборудовали по архив, который позже стал Государственным архивом Алтайского края.

Лишь в 1992 году комплекс Знаменского храма вновь становится местом религиозным. А в 1994 году здесь был открыт Знаменский женский монастырь.

Памятники

В Барнауле много интересных памятников, на которые гостям города обязательно стоит посмотреть. Достойна внимания, например, установленная на площади Победы перед кинотеатром «Мир» скульптурная композиция «Снимается кино». Скульптор Эдуард Добровольский «остановил» кадр из фильма с Чарли Чаплином «Цирк».

Этот же скульптор стал автором и еще одного монумента, на который приходят посмотреть туристы. Недалеко от входа в Педагогический университет расположился Памятник несчастному влюбленному. Сидя на скамейке ожидает свою даму сердца отлитый в металле мужчина с букетом роз, в шляпе и при галстуке, поглядывающий на часы.

Strober/wikipedia.org