Путешественники назвали топ мест на Ямале, где должен побывать каждый

"Большую популярность, конечно, имеет наш ледник Романтиков и этнографические стойбища вблизи города. Людям всегда было интересно познакомиться с народами, проживающими здесь у нас на Ямале. С их культурой, с их кухней, попробовать Ямал на вкус, что называется. Ну и Полярный Урал привлекает, конечно, своей живописностью, своими видами. Сплавы по Оби также пользуются популярностью", – ответила специалист по туризму.