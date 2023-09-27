Путешественники назвали топ мест на Ямале, где должен побывать каждый турист. ФОТО
Ко Дню туризма ямальские путешественники и представитель «Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО» рассказали «Ямал 1», где турист обязательно должен побывать на Ямале и какие места пользуются у гостей наибольшей популярностью.
Автопутешественник из Салехарда Артур Ахметов говорил с редакцией, находясь в очередной поездке. Сейчас он изучает Дальний Восток.
"Я рекомендую обязательно посетить Полярный Урал, особенно озеро Хадата. Самое такое доступное красивое место – это ледник Романтиков. Затем — Нефритовая долина, горный массив Рай-Из, метеостанция 868, куда я организовал туры весной. Если кто-то решил куда-то съездить во время командировки, и есть небольшое количество времени – музей Шемановского и Обдорский острог", – сказал собеседник.
Эти места дают представление о Севере не только как о крае, где стоят леса, растет мох и чахнут болота.
"А вот именно то, что у нас есть горы, ледники – это, наверное, единственные места в России, где можно посмотреть первозданную природу, которая практически не тронута человеком. Ничто не развивает ум, как путешествие, говорил Эмиль Золя", – добавил Ахметов.
Александр Еликов, который объехал весь Ямал на советском «Москвиче», назвал те же места, что только подтверждает величие северных достопримечательностей.
"Нужно посетить Салехард – единственный город на полярном круге, горы Полярного Урала, ледник Романтиков – самый доступный ледник в Арктике. Переночевать в чуме. Прокатиться на оленьей упряжке. Увидеть северное сияние", – коротко описал программу ямалец.
Специалист «Агентства по развитию регионального туризма» ЯНАО Назгуль Долгушина подтверждает сказанное двумя предыдущими спикерами.
"Большую популярность, конечно, имеет наш ледник Романтиков и этнографические стойбища вблизи города. Людям всегда было интересно познакомиться с народами, проживающими здесь у нас на Ямале. С их культурой, с их кухней, попробовать Ямал на вкус, что называется. Ну и Полярный Урал привлекает, конечно, своей живописностью, своими видами. Сплавы по Оби также пользуются популярностью", – ответила специалист по туризму.