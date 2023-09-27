Наиболее популярные направления внутреннего туризма на осень

«Осень – это не повод грустить и предаваться хандре, а время для новых путешествий. Традиционно в октябре можно наблюдать спад туристической активности, так как фермеры готовятся к зиме и временно сокращают предложения агротуров. Однако с началом ноября и до конца новогодних каникул можно ожидать рекордное количество туристов на фермы за всю историю этого направления. В этом году мы ожидаем увеличения туристического потока на 20% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено тем, что с ростом популярности внутреннего туризма, количество предложений от фермеров также увеличивается. По сравнению с 2022 годом количество туров на платформе «Свое За городом» выросло в 2 раза, появилось более 50 новых предложений в формате «День на ферме» и более 50 уникальных маршрутов, созданных совместно с фермерами и туроператорами для нашей платформы», – рассказала Елена Батурова, директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.