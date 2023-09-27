Стали известны наиболее популярные направления внутреннего туризма на осень 2023 года
Накануне всемирного Дня туризма эксперты агрегатора путешествий «Свое За городом» Россельхозбанка определили самые популярные направления внутреннего туризма на осень 2023 года. Сейчас пользователи активно бронируют осенние путешествия в Московской области и Республике Калмыкии, а наибольшую популярность набирают туры в формате экскурсий-дегустаций.
Как оказалось, жители больших городов нынешней осенью предпочитают более спокойные типы путешествий недалеко от места проживания. При этом география осенних путешествий складывается из нескольких самых популярных направлений: Московская область (17% приобретенных туров на платформе), Республика Калмыкия (9%), Челябинская область (8%), Свердловская область (7%) и Владимирская область (7%).
Наиболее популярными стали экскурсии-дегустации, где гости могут не только познакомиться с жизнью на ферме, но и попробовать местную продукцию. Еще один по популярности формат путешествия – «День на ферме». Этот формат дает возможность за один день познакомиться с производственными процессами на ферме не только в качестве экскурсантов, но и попробовать себя в новой роли – фермеров. Третье место делят разные мастер классы. Например, по изготовлению сыров, а также прогулки на воздушном шаре в Подмосковье.
«Осень – это не повод грустить и предаваться хандре, а время для новых путешествий. Традиционно в октябре можно наблюдать спад туристической активности, так как фермеры готовятся к зиме и временно сокращают предложения агротуров. Однако с началом ноября и до конца новогодних каникул можно ожидать рекордное количество туристов на фермы за всю историю этого направления. В этом году мы ожидаем увеличения туристического потока на 20% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено тем, что с ростом популярности внутреннего туризма, количество предложений от фермеров также увеличивается. По сравнению с 2022 годом количество туров на платформе «Свое За городом» выросло в 2 раза, появилось более 50 новых предложений в формате «День на ферме» и более 50 уникальных маршрутов, созданных совместно с фермерами и туроператорами для нашей платформы», – рассказала Елена Батурова, директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.