Казань вошла в топ-3 направлений для отдыха по России этим летом

Татарстан и его столица вошли в топ-3 направлений для отдыха по России летом 2023 года. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На первом месте по популярности у внутренних туристов Санкт-Петербург и Ленинградская область — их посетил каждый десятый опрошенный. Татарстан и Казань расположились на втором месте (8%). Замыкают тройку лидеров Москва и Новосибирск (по 7%).

Внутри России граждане также путешествовали в Краснодар (6%), Нижний Новгород, Ставрополь (по 5%), Башкортостан, Алтай, Ульяновскую область, Пермский край и Тверскую область (по 4%). По 3% набрали Дагестан, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Белгород, Иркутск, Калининград, Владивосток, Ярославль и Эльбрус.

Россияне, отдыхавшие за границей (3%), выбирали в основном южные направления с выходом к морю — Турция (17%), Абхазия (14%), ОАЭ (12%), Таиланд (7%). Каждый десятый в этой группе посетил летом Белоруссию (10%).