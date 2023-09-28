Для туристов на Колыме разрабатывают маршруты по добыче золота: что входит в программу
Специальные маршруты появятся в Магаданской области для туристов, желающих добывать золото. Гостям предложат посетить ювелирный завод и самим намывать драгметалл.
О планах рассказали в региональном профильном министерстве, пишет «Российская газета». Проект предусматривает посещение золотодобывающих предприятий в Сусумане и Омсукчане. Также в маршрут планируется включить ювелирный завод в Палатке, где изготавливают изделия с самородками.
«Такой маршрут нацелен на развитие и промышленного туризма, и креативной индустрии. Сейчас ведем переговоры с компаниями, которые смогут обеспечить подобный тур», – приводятся слова замминистра культуры и туризма Магаданской области Максима Шурхно.
Как сообщал глава Магаданской области Сергей Носов, рассматривается и вариант выделения участка именно под вольный принос. Там можно будет мыть золото силами туристов.
«Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать», – заявил он.