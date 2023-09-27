После воссоединения с Россией в Крыму открыто 60 новых санаториев и гостиниц

С 2014 года в Крыму открыто 60 новых санаториев и гостиниц, а еще более 500 объектов размещения модернизировано. Об этом сообщил во Всемирный день туризма 27 сентября председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своих соцсетях.

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«Для Крыма и крымчан этот праздник имеет особое значение: наш полуостров всегда считался одним из основных центров отдыха и оздоровления», — написал спикер регионального парламента.

По его информации, за девять с половиной лет после воссоединения с Россией число оборудованных пляжей в Крыму выросло с 230 до 446. Сейчас в высокий сезон в республике работает более 1100 классифицированных средств размещения, в том числе 91 санаторий.

При этом в республике действуют 450 туристических маршрутов, реализуется республиканский проект «Большая Крымская тропа», протяженность которой составит порядка 750 километров. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется создание крупного круглогодичного курорта на западном побережье полуострова.