Идеи для путешествий по Москве и Подмосковью

Как жили цари и известные писатели, где в столице находится дом-замок, олицетворяющий морскую стихию, и куда отправиться, чтобы попробовать пончики из детства, — в материале mos.ru.

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Побывать на мультимедийной выставке, исследовать старинные усадьбы и современную архитектуру, узнать о гастрономических предпочтениях разных народов или отдохнуть в природном заказнике — в столице и ее окрестностях есть множество интересных мест, на посещение которых стоит выделить не один, а несколько дней.

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27 сентября специалисты туристической отрасли и любители путешествий отмечают Всемирный день туризма. Для тех, кто хочет узнать много нового о культурно-историческом наследии столицы и Московской области, на платформе Russpass есть проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Он включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить свое идеальное путешествие. О семи самых интересных — в материале mos.ru.

Полюбоваться архитектурными шедеврами

Увидеть лучшие образцы архитектурных стилей Москвы и Подмосковья туристам поможет маршрут «Уникальные архитектурные формы». Путешествие начинается в парке «Зарядье». Здесь гости увидят парящий мост, длина вылетной безопорной конструкции которого составляет 70 метров. С него открывается панорамный вид на Кремль и район Замоскворечье. Следом на пути туристов окажется Государственный исторический музей, построенный в конце XIX века по указу императора Александра II для размещения национальной сокровищницы России. Здесь хранится уникальная коллекция памятников декоративно-прикладного искусства, археологии, оружейного дела, нумизматики и книжной культуры.

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Есть на маршруте и удивительной красоты столетний особняк в стиле русского модерна, который возвели для предпринимателя Степана Рябушинского по проекту архитектора Федора Шехтеля. Внешнее и внутреннее убранство дома подчинено теме водной стихии: здесь и асимметричные внешние стены, и парадная лестница-волна, и многочисленные изображения ракушек, медуз и морских коньков в декоре.

После осмотра столичных памятников архитектуры можно отправиться в Зарайск или Коломну и прогуляться вдоль стен местных кремлей. В конце пути гостей приглашают заглянуть в Ново-Никольский собор в Можайске, который отличается нетипичной для православных церквей архитектурой: он создан в стиле русской готики. Еще один необычный храм — церковь Знамения Пресвятой Богородицы XVII века в стиле барокко находится на территории дворянской усадьбы Дубровицы в Подольске. Собор украшают каменные скульптуры апостолов и резной орнамент.

Отправиться на поиски русского стиля

Для тех, кто хочет исследовать понятие русского стиля, создан маршрут «Русский стиль: от теремка до авангарда». Он поможет увидеть, как с конца XIX века архитекторы, художники, скульпторы и другие мастера интерпретировали национальные мотивы и фольклор. Две остановки на маршруте находятся на ВДНХ: в «Парке ремесел» гостям предложат поработать за гончарным кругом или создать стеклянные витражи, а в мануфактуре «Дымов. Керамика» можно освоить ручную лепку и технику росписи керамических изделий.

С шедеврами русской живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства гостей познакомит Государственная Третьяковская галерея. А почувствовать русский стиль в архитектуре можно, посетив храм Петра и Павла с фигурной кирпичной кладкой в Коломне или старинные торговые ряды в Сергиевом Посаде.

Найти вдохновение

Маршрут «Территория вдохновения» объединяет несколько креативных пространств. Например, на территории бывшего хлебозавода № 9 можно приобрести дизайнерскую одежду, посетить ресторан китайской или бразильской кухни, а в Доме культуры «ГЭС-2» — побывать на выставках современного искусства.

За насыщенной культурной программой туристам также предлагают отправиться в Дом творчества писателей в Переделкине или в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, где хранится большая коллекция полотен всемирно известных живописцев.

Пройти волшебные квесты и посмотреть на звезды

Маршрут «Удивительный мир детства» подойдет для путешествия всей семьей. В первый день юных гостей и их родителей ждут Центральный детский магазин, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, Дарвиновский музей и развлекательный центр «Министерство магии» с его волшебными квестами и мастер-классами. Следующий день запомнится посещением Московского планетария, мультимедийного центра «Союзмультпарк» и «Городской фермы» на ВДНХ, а также Московского зоопарка.

Полюбовавшись на звезды и животных, узнав все о создании анимации, самое время отправиться за город, где находятся два музея игрушек: замки из конструктора можно увидеть в Звенигороде, а кукол, машинки, фильмоскопы, диафильмы и другие атрибуты советского детства — в Сергиевом Посаде.

Попробовать рагу из оленины и блюда из улиток

Гастрономический тур по Москве и Подмосковью поможет путешественникам перенестись в прошлое: попробовать блюда вкусной и здоровой пищи из советской кулинарной книги в столовой № 57 Государственного универсального магазина, вспомнить вкус пончиков из детства на ВДНХ или узнать историю фабрики «Красный Октябрь», осмотрев экспозицию в музее «Роза Эйнема» и выпив чашку горячего шоколада.

В подмосковной Коломне гостям расскажут все о производстве пастилы и калачей по старинным технологиям, в этнопарке «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе предложат отведать буузы, рагу из оленины и другие блюда бурят-монгольской кухни, а на ферме в селе Парфентьево пригласят в ресторан с необычным улиточным меню, где из этих моллюсков готовят все: от бургеров до пельменей.

Увидеть пенсне Чехова и узнать, где творил Чайковский

Как проходила городская и загородная жизнь царских особ, представителей известных купеческих семей, выдающихся русских композиторов, писателей, поэтов и художников, путешественники узнают на маршруте «Правила жизни москвича и подмосковного дачника». Изучить вопрос можно как в теории, например в залах Музея Москвы или в Музее М.А. Булгакова, так и на практике, посетив излюбленное место встреч классиков русской литературы в Остафьеве или бывшую царскую резиденцию — музей-заповедник «Коломенское».

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В Подмосковье гостей приглашают в Музей-заповедник П.И. Чайковского. Экспозиция посвящена жизни и творчеству композитора в его имении под Клином, где были созданы знаменитые Пятая и Шестая симфонии, балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». А в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» можно увидеть личные вещи писателя, в том числе его пенсне, белый картуз, фотографии, документы и книги.

Прогуляться по заповедникам и современным паркам

Маршрут «Заповедные территории» проведет гостей по местам с культурной экосистемой. Путь начинается от памятника всемирного наследия ЮНЕСКО — Новодевичьего монастыря, пролегает мимо государственного природного заказника «Воробьевы горы» и парка «Серебряный бор».