Для чего иранцы приехали в Ставропольский край

Ставропольский край стал первым регионом России, который посетила делегация из Ирана, приехавшая по новому безвизовому режиму. За неделю гости посетят Кавминводы, Чечню, Дагестан и Кабардино-Балкарию.

© Российская Газета

Гостей из Ирана встречали в аэропорту хлебом и солью. "Открывается новая глава в истории сотрудничества между двумя странами, - сказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов. - Безвизовый режим - это новые возможности для развития туризма и культурного обмена".

Туроператоры из Ирана составят маршруты, с местными коллегами обсудят форматы отдыха в регионе для иранских туристов. Их программа началась в курортной части Пятигорска с озера Провал, парка "Цветник" и подъема на гору Машук по канатной дороге. С погодой повезло. С высоты 993 метра открылась шикарная панорама. Особенная достопримечательность на вершине - столбы с табличками, указывающими направление и расстояние до сотен городов мира. Теперь одна из них указывает на Тегеран - столицу Ирана. До него - 1168 км. Гости в память о своем приезде установили этот указатель.

В Кисловодске гостям показали бальнеологический комплекс, гостиницы. Потом были Кабардино-Балкария - экскурсия в Приэльбрусье, Чечня с Нихалоевскими водопадами, поездка в Дагестане по историческим местам Дербента и много других достопримечательностей Северного Кавказа.