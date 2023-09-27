«Сутки без воды и света». Российская туристка — об отдыхе в Туапсе

Россиянка отдохнула в гостинице курортного города Туапсе и пожаловалась на отсутствие электричества и водоснабжения. Ее отзыв опубликован в Telegram -чате «Ольгинка».

«Снимали [номер] в гостинице "Виктория", ее затопило тогда после наводнения, сутки без воды и света, с грудным ребенком, воду сами таскали на третий этаж», — такими фразами описала свои эмоции туристка.

Она уточнила, что поездка была еще в июле, однако деньги администрация гостиницы ей так и не вернула, хотя обещала это сделать в течение десяти рабочих дней.