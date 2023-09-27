В Магаданской области туристам разрешат мыть золото

Новостные агентства взбудоражили сообщением: в Магаданской области туристы смогут самолично добывать золото.

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Идея такая действительно есть. По словам главы области Сергея Носова, всегда было много желающих помыть золото. "Мы сейчас рассматриваем вариант выделения участка именно под "вольный принос". Там можно будет мыть золото силами туристов. Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать", - заявил губернатор.

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Подтвердили "золотое будущее" и в профильном министерстве. "По поручению главы региона разрабатывается проект туристического маршрута, который включит посещение и золотодобывающих предприятий, например, в Сусумане и Омсукчане, и ювелирного завода в Палатке, где изготавливают изделия с самородками, - рассказал "РГ" замминистра культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно. - Такой маршрут нацелен на развитие и промышленного туризма, и креативной индустрии. Сейчас ведем переговоры с компаниями, которые смогут обеспечить подобный тур".

На Колыме уже наработан опыт по превращению золотодобычи в аттракцион. Здесь проводят единственный в России чемпионат по промывке золота "Старательский фарт". В июле он состоялся в седьмой раз. Задача - имея только промывочный лоток и скребок, намыть за 15 минут как можно больше золота. В этом году с результатом 6,49 грамма победил Виктор Шадрин, директор горного техникума из колымского поселка Стекольный, и получил главный приз - 1 млн рублей. Все намытое на состязаниях участники сдают компании, предоставившей золотосодержащий грунт.

Как только депутаты примут закон, Магаданская область станет пилотным регионом, где частникам будет разрешено добывать золото. И тогда можно паковать чемодан на Колыму.

А как у них