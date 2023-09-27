Бархатный сезон в горах: "Красная поляна" — место идеального отдыха

Бархатный сезон в Сочи хорош не только на море, но и в горах. Идеальным местом для семейного отдыха этой осенью может стать курорт "Красная Поляна".

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В отличие от высокого летнего сезона, когда в горах немало гостей, осенью турпоток снижается. Это значит, что появляется возможность насладиться спокойным отдыхом в окружении природы, которая в это время года завораживает игрой красок. Горные ландшафты в эти месяцы - отличное место для медитации или эффектных фотосессий.

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Отдых осенью в горах на юге страны имеет немало преимуществ. Одно из них - мягкий климат: в это время температура воздуха не слишком высокая, но еще и не холодно. Такая погода позволяет наслаждаться пешими прогулками по экотропам, катанием на велосипедах или размеренным времяпрепровождением в спа и в открытых подогреваемых бассейнах.

У любителей йоги есть отличная возможность позаниматься в живописных локациях. Словом, вариантов досуга много, и они весьма разнообразны. Такой отпуск точно наполнит энергией и прибавит сил.

Прогулки по реликтовому лесу интересны и взрослым, и детям.

Семейный отдых на курорте "Красная Поляна" может включать множество развлечений и услуг. Специальный тариф "Яркие осенние каникулы" предполагает бесплатное проживание детей в отелях с завтраками, программу из пяти активностей и двух приятных сувениров на память. Также сюда входит незабываемое путешествие на подъемниках на горные вершины. По пути туристов ждут панорамные смотровые площадки с захватывающими дух видами. Во время прогулки можно исследовать живописные экотропы.

Лучший способ познакомиться с местностью - посетить обзорную экскурсию в сопровождении гида, влюбленного в горы. За два часа он покажет основные достопримечательности и расскажет историю появления курорта. Гости посетят парк высокогорных аттракционов, встретят закат на высоте и полюбуются панорамами. Не менее запоминающейся станет прогулка на городском велосипеде по набережной реки Мзымта и по живописным улицам горного поселка Эсто-Садок.

Одним из незабываемых впечатлений может стать отправка письма с вершины Черная Пирамида высотой свыше 2300 м.

Отдохнуть всей семьей можно и в веревочном парке на горном склоне: пять маршрутов и четыре аттракциона для детей и взрослых точно не дадут заскучать. Добираются сюда по канатным дорогам "Восточный лес" и "Старт чемпиона" или пешком с Поляны 960 по экотропе "Папоротниковая". Опытные инструкторы научат использовать снаряжение, обеспечивающее страховку. Дети могут пройти маршрут, состоящий из шести интересных препятствий и заканчивающийся спуском с горки. Препятствия по периметру огорожены большими сетками, обеспечивающими безопасность.

Густые леса, альпийские луга и снежники - здесь есть что посмотреть

"Прыжок Тарзана" - семейный маршрут с самым большим количеством троллейных переправ (их здесь шесть), а всего на маршруте 12 препятствий. Самый красивый маршрут - "Панорамный", с девятью препятствиями: с его площадок открывается великолепный вид на весь курорт.

Для любителей спа, йоги и медитаций в горах есть открытые подогреваемые панорамные бассейны.

Туристам также предложат совершить головокружительную виртуальную экскурсию по курорту, во время которой они рассмотрят его архитектуру с высоты птичьего полета и заглянут в каждый уголок. Один из плюсов такого путешествия в том, что даже в облачную и туманную погоду можно ясно увидеть все горные хребты. Нужно лишь надеть VR-очки и отправиться в путешествие над канатными дорогами, Поляной 540 и Поляной 960.