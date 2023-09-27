На "Роза Хуторе" разработали новую карту маршрутов для туристов

Осень в горах Сочи особенно притягивает путешественников. В эту пору прозрачный воздух создает эффект увеличительного стекла. Простыни снега на вершинах, наливающиеся золотом кроны деревьев, пронзительно синее небо - все это становится будто ближе. В этом году на курорте "Роза Хутор" для гостей специально разработали новую карту пеших троп. В нее вошли 24 маршрута, четыре из которых открыты в текущем сезоне.

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Маршруты разделены на три категории в зависимости от сложности: зеленые - легкие, синие - средние и красные - наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. У каждого маршрута свои особенности. "Например, тропа "100 пихт" пролегает через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами (зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов), - рассказывает руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская. - На этой тропе растут пихты Нордмана, и аромат хвои в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм".

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Практически все маршруты можно пройти самостоятельно, только два из них - "Юрьев Хутор" и "От снежников до водопадов" - доступны исключительно в сопровождении проводника. Все гиды курорта имеют сертификаты, прошли специальное обучение, умеют оказывать первую помощь. Это люди, которые не просто обеспечивают безопасность в пути, но и подробно рассказывают о встреченных растениях и животных. Кроме пеших троп, действуют и несколько велосипедных маршрутов с пунктами проката.

Повстречать в горах Сочи дикого тура или серну не составит труда: стада грациозных копытных нередко выходят к традиционным солонцам, и, занятые лакомством, забывают об осторожности, давая себя сфотографировать. Естественно, сохраняя спасительную дистанцию. Если же хочется более близкого общения с животными, то можно отправиться в гости… к альпакам. Да-да, эти обитатели перуанских Анд с лета поселились в парке "Пача Мама" на высоте более 1100 метров над уровнем моря, буквально в 15 минутах ходьбы от Горной Олимпийской деревни по тропе "Озерный траверс".

"Обитателями парка стали 20 альпак, их привезли из европейских питомников, - рассказал создатель парка Сергей Слабунов. - В России животным так понравилось, что за время карантина сложилась одна пара, которая ждет потомства. Настоящая звезда нашего парка - годовалый самец Уно, его имя в переводе с испанского значит "первый": он стал первым детенышем, который родился в парке альпак в Воронеже. Мать отказалась от малыша, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук. Поэтому Уно всегда очень рад гостям".

После дневных активностей на свежем воздухе в самый раз хорошенько подкрепиться. На курорте открыты почти 50 кафе, баров и ресторанов. В меню блюда на любой вкус - от классического шашлыка, приготовленного на открытом огне, до авторского тартара. Сориентироваться в разнообразии блюд и стилей поможет гастрономическая карта курорта.

Как рассказал соавтор проекта, бренд-шеф Валентин Шин, карта объединила восемь ресторанов курорта: семь из них находятся в горах, один - на побережье. Абсолютно все они расположены в живописных локациях - чтобы одновременно наслаждаться и кухней, и роскошными видами.

"Из гастрономической карты туристы узнают многое о шеф-поварах ресторанов, о специалитетах - группах блюд и продуктов, родственных по какому-либо признаку, - поясняет Валентин Шин. - Не нужно ломать голову над вопросом, куда пойти поесть и чего ждать от заведения. Благодаря разработанному решению гость сразу понимает: вот здесь точка с легкой уличной едой, а здесь ресторан высокой кухни".