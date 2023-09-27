Для чего туристы едут на курорт Абрау-Дюрсо

Для туристов со всей страны курорт Абрау-Дюрсо стал новым центром притяжения. Здесь регулярно проводятся бесплатные концерты, а только в августе состоялись музыкальный фестиваль Light Weekend и экофестиваль "Равновесие", собравшие вместе более 5000 гостей.

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Для творческого отдыха у озера Абрау созданы наилучшие условия. Курорт предлагает самые разные направления туризма: экскурсионный, эногастрономический, деловой, спортивно-развлекательный, пляжный или оздоровительный.

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Живая история

Об истории виноделия в Абрау-Дюрсо от первых лоз до наших дней туристы могут узнать, отправившись с опытным гидом на экскурсии по виноградникам. Гости могут прикоснуться к 152-летней истории виноделия в этих местах, посещая тоннели и экспозиции музейно-исторического комплекса: они не просто узнают о факторах, влияющих на создание ароматического букета вина, но и в прямом смысле могут вдохнуть ноты винных ароматов, которые хранятся в колбах.

Российская Газета

Каждый год совершенствуются и расширяются маршруты для пешего туризма. Сегодня в живописных окрестностях Абрау проложено более 150 километров троп. С помощью мобильного приложения туристы могут выбрать любой из десятка маршрутов протяженностью от 4 до 15 километров, пройти по нему самостоятельно или вместе с гидом. Неизменным интересом пользуются панорамные площадки с потрясающими видами на хребты Кавказских гор, озеро Абрау и Черное море.

В этом году на карте Центра туризма "Абрау-Дюрсо" появилась новая эколокация: в 20 минутах езды от центра курорта, вблизи заповедника Утриш, посреди виноградников, находится "Махново ущелье". Это экологичный банный комплекс в долине реки Дюрсо с чистыми родниками. На его открытых террасах расположены купели с холодной и горячей водой.

Для гостей курорта доступны различные виды отдыха на озере Абрау - от занятий парусным спортом до прогулок на ретросудах, скоростной яхте и романтичных лодках. Весь водный транспорт работает на электромоторах, чтобы сохранить экологию уникального памятника природы.

Место под солнцем

На озере можно не только отлично провести выходные, но и остановиться на более длительный срок в одной из гостиниц. В августе распахнул двери для туристов семиэтажный трехзвездочный отель Abrau Light Resort&SPA, где на запросы гостей отвечает система "умный дом" с голосовым помощником. В бутик-отеле "Империал" & Champagne-spa, где есть круглогодичный бассейн с видом на озеро Абрау, гостям предлагают расширенную линейку уникальных спа-ритуалов, основанных на целебных свойствах винограда и классического игристого вина.

Для тех, что хочет побыть наедине с природой, тоже есть варианты проживания. В пяти километрах к югу от центра Абрау-Дюрсо, в живописной долине посреди лиственного леса находится усадьба "Круглое озеро", от которой можно пройти к диким морским пляжам.

В полутора километрах от Черного моря и озера Абрау расположен йога-кемпинг "Эколоджия". В этом уединенном месте созданы все условия для медитации и погружения в себя. Буквально в 15 минутах ходьбы от берега моря находится площадка туристического лагеря "Абрау-Дюрсо", рассчитанная на десять палаток, с зоной отдыха и беседкой.

Также существует предложение для тех, кто предпочитает путешествия в автодомах: недалеко от исторического центра курорта находится автокемпинг со всем необходимым для комфортного отдыха.

Вкус к жизни

Почувствовать вкус к жизни на этом курорте можно в прямом смысле, если наведаться в один из более чем десятка ресторанов и кафе с авторской кухней и кулинарными традициями разных стран мира. На берегу озера работает новейший флагманский ресторан черноморской кухни 1870 Abrau-Durso, где можно попробовать локальные специалитеты.

Российская Газета

В Гранд Кафе "Абрау-Дюрсо" представлено уникальное меню, где были собраны идеи черноморской, европейской, перуанской и паназиатской кухонь. А команда ресторана панкавказской кухни "Вилла Роз", в котором воссоздана историческая атмосфера начала XX века, в течение года путешествовала по республикам Северного Кавказа и государствам Закавказья для создания уникального меню.