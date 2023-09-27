Куда можно отправиться в путешествие по рекам в этом году

Строгая северная красота Соловецких островов, сказочная Карелия, уютная старина городов Золотого кольца, гостеприимное Поволжье, героический Волгоград, великий Байкал или берега Енисея - у компании "ВодоходЪ" разработано более 1600 маршрутов для путешествий по рекам.

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Особенно это может быть интересно тем, кто не успевает в круиз в этом году: для них на следующий сезон предусмотрены особые условия по акции "раннее бронирование".

Четырехпалубный теплоход "Александр Пушкин" за две недели круиза "В Беломорье к Соловецкому архипелагу" останавливается в Шлиссельбурге, Петрозаводске, Мышкине, Угличе.

Путешественники знакомятся с инженерными сооружениями Беломорско-Балтийского канала, рассматривают беломорские петроглифы на севере Карелии, а при удачном стечении обстоятельств - белых китов на Соловках.

На Валааме можно почувствовать спокойствие и умиротворение, прогуливаясь между скитами по вековому сосновому лесу. По тому же маршруту "Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург" осуществляется и тематический детский круиз "Остров сокровищ" с поисками таинственного клада.

Путешествия по Золотому кольцу - классика речных круизов: эти города встречают гостей живописными берегами, золотыми куполами церквей и башнями древних крепостей. Приятный отдых на воде можно совместить с заботой о здоровье: в круизах, посвященных питанию и иммунитету, участвуют нутрициологи, биофизики и другие специалисты по здоровью. На борту предоставляется специальное меню вкусной и здоровой еды.