Всемирный день туризма: увидеть второй Байкал и проехать Камчатку на коляске

Сегодня, 27 сентября, отмечают Всемирный день туризма. Внутренний туризм стал в России важным фактором патриотического воспитания. Об этом пишут региональные СМИ.

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Удачный сезон

Видео дня

Подводя итоги туристического сезона, газета "Хабаровские вести" отметила наиболее удавшиеся маршруты. В их числе - сентябрьский трехдневный сплав по реке Анюй. Здесь и красивая природа, и чистая река, и горная рыбалка, и другие удовольствия пребывания на лоне дикой природы.

Набирают популярность поездки в таежные районы на комфортабельных автобусах. Автотур "Красоты тайги" никого не оставил равнодушным, его участники побывали в Комсомольске-на-Амуре и в Солнечном районе, любовались шумными водопадами, бирюзовыми карьерами, поднимались на горы Кулуар и Лысая, прокатились на рафте по уникальному высокогорному озеру Амут.

"Собираясь на горные сплавы, речные походы или прогулки по озеру, не забудьте взять с собой камеру. Каждый из этих маршрутов может стать основой сюжета для видео о лучшем водном путешествии по Хабаровскому краю. Завершается прием заявок на конкурс "Дальний Восток - Земля приключений". Главный приз - 3 миллиона рублей", - напомнили в краевом министерстве туризма.

Участники тура "Жизнь на Амуре" смогли отправиться в этнографическое путешествие: рассмотрели древнейшие наскальные изображения в окрестностях нанайского села Сикачи-Алян, узнали легенды об их происхождении, сфотографировались на память в национальной одежде, попробовали традиционные местные блюда.

Еще один Байкал

Газета "Молодой дальневосточник" опубликовала беседу с руководителем проекта "Планета тайга" Виктором Решетниковым. Он рассказал о путешествии в отдаленный Аяно-Майский район, который остро нуждается в развитии туристической сферы, ибо может похвастаться множеством достопримечательностей.

- Горные речки здесь богаты тайменем и другой рыбой. Сюда постоянно доставляют на вертолетах любителей экзотической рыбалки, способных оплатить такую услугу, - рассказал Виктор Решетников. - А пешеходный туризм практически не развит, потому что туда попасть, скажем, из Комсомольска или Хабаровска проблематично. Конечно, есть авиасообщение, но это не каждому по карману, к тому же рейсы выполняются нерегулярно. Автомобильный туризм тоже затруднен. Там проходит единственная автотрасса - от Нелькана до Аяна. Но какая это трасса? Одно название. Даже на джипах по ней ездить рискованно, а в дождливую погоду и мощные "Уралы" во многих местах не проходят.

Зато природа здесь просто поражает! Горная местность с подснежниками в июле и снежными баранами. Огромное количество диких животных встретилось нам на пути. Медведей в Аяно-Майском районе в десять раз больше, чем жителей! А Охотское побережье? Многими экспертами оно признано одним из самых красивых в мире. В этих местах нужно развивать водно-прогулочный туризм вдоль побережья.

Настоящим открытием для себя Виктор Решетников назвал озеро Байкалёнок.

- Это просто жемчужина, сказка посреди гор! Озеро самое крупное на хребте Джугджур, оно в четыре-пять раз больше Амута. Почему такое странное название? Дело в том, что по форме озеро напоминает Байкал. Это отметили участники геологоразведочных экспедиций, которые работали здесь в 50-60-х годах прошлого века. Они-то и дали озеру такое имя. Интересно, что и вода в Байкалёнке такая же прозрачная, как в знаменитом сибирском. И очень большая глубина, которую до сих пор не удалось точно измерить.

Обогнали Краснодар

Свердловская область уверенно движется вверх в рейтинге популярности у туристов. Газета "Тагильский рабочий" уточняет: "По данным Российского союза туриндустрии три летних месяца 2023 года подняли наш регион на 6-ю строчку среди всех субъектов РФ (в 2015 году у нас было 25-е место, в 2020-м - 15-е)".

Как и почему промышленный регион оказался в рейтинге по соседству с Краснодарским краем и Санкт-Петербургом, и каково будущее уральского туризма, рассказала заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета Евгения Радыгина.

- Евгения Геннадьевна, санкции и связанные с ними сложности с получением заграничных виз побуждают наших туристов отдыхать на родине. Но только ли в этом дело?

- Санкции тут ни при чем. Дело в повышении общего уровня развития нашего региона. В Свердловской области строится современная инфраструктура, развивается бизнес. Когда на потенциально привлекательном маршруте проложили новую дорогу, затем появились пункты общественного питания, гостиница, доступ к Wi-Fi и каршерингу - неудивительно, что количество туристов на этом маршруте заметно выросло. И таких мест в нашей области год от года становится больше.

- В чем преимущество Свердловской области по сравнению с другими регионами России?

- У нас богатое культурное наследие. Скажем, на "Демидовском маршруте", получившем статус национального, вам расскажут историю освоения Урала, когда каждый новый город - это был завод. Большинство заводов до сих пор существует. Какие-то модернизируются, какие-то превращаются в музеи. Немаловажно и то, что мы находимся в центре страны, что очень удобно логистически. Так что рост в рейтинге привлекательности у туристов - надежная тенденция, она и дальше будет сохраняться.

- Когда обгоним по популярности Краснодарский край?

- Уже обогнали. В прошлогодний зимний период Свердловская область привлекла больше туристов, чем Кубань.

Камчатка для всех

На Всероссийском фестивале "Диво Сибири" в номинации "Доступный, ответственный и социальный туризм" победил короткометражный фильм о девушке-инвалиде, совершившей путешествие по Камчатке в кресле-коляске.

Специально для нее была изготовлена конструкция на основе моноколеса - удобного устройства, с помощью которого инвалиды могут покорять горы и другие труднодоступные места. Это стало возможным благодаря проекту "Камчатка для всех" и волонтерам, организующим поездки для туристов с ограниченными возможностями.

"Видеоролик создан, чтобы вдохновить туристов на путешествие в наш удивительный край, чтобы они ощутили всю его прелесть и мощь, увидели десятки вулканов, диких зверей, побережье Тихого океана", - рассказал в газете "Полуостров Камчатка" основатель и гендиректор проекта Ренат Анпилогов.

Поход без последствий

В последнее время существенно возросло число обращений в МЧС с просьбой помочь в поисках родных и близких, потерявшихся в лесах и на водных объектах. Недостаточно подготовленные люди совершают элементарные ошибки и получают травмы, которые в условиях дикой природы и при отсутствии оперативной помощи могут стоить жизни туристу.

Газета "Хакасия" опубликовала подробную инструкцию для тех, кто собирается в самостоятельный поход на лоно природы.

В первую очередь нужно адекватно оценить сложность маршрута и свое физическое состояние. Людям, постоянно принимающим лекарства, необходимо иметь при себе их дополнительный запас на случай, если поход затянется.

Одежда должна быть удобной, прочной и достаточно яркой, чтобы оказаться как можно заметнее в случае проведения поисковой операции. Не надевайте в поход новую обувь! Ботинки нужно обязательно разносить заранее и убедиться в том, что они не натирают и не сбивают ноги. Любая травма, влияющая на подвижность, в походе может оказаться крайне опасной.

Обязательно возьмите в путь средства связи (мобильный, спутниковый телефон, радиостанцию). Загрузите в смартфон карты местности, изучите работу программ спутниковой навигации, захватите с собой дополнительные источники питания, обязательно упакуйте гаджеты в непромокаемые чехлы.

Зарегистрируйте поход у спасателей. Сделать это очень просто как по телефону, так и через официальный сайт территориального органа МЧС России. Сообщите маршрут, состав группы и примерное время выхода.

Если группа не выйдет на связь в назначенное время, эта информация позволит спасателям оперативно организовать поиски и вести их сразу в верном направлении.

В случае возникновения ЧП не паникуйте, постарайтесь сообщать о себе по единому телефону экстренных служб 112, спасательная операция будет организована сразу после поступления сообщения.

Справка "РГ"

В России туризм развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был запущен в 2021 году. За это время удалось кардинально изменить отрасль.

Появилась новая туристическая инфраструктура, совершенствуется законодательство. Появляются новые рабочие места. Через семь лет индустрии туризма нужны будут 400 тысяч новых сотрудников. И им есть, где подготовить себя к этой работе: пройти переподготовку, повысить квалификацию. Для этого в регионах созданы центры по нацпроекту. А старшеклассники могут получить профессию в туризме по образовательной программе "Профессионалитет".