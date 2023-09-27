В Самаре откроется экотропа до Тольятти

В Самаре откроется проложенная по живописным местам экотропа до Тольятти. Об этом сообщает KP.RU.

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Торжественное открытие Большой Самарской Тропы состоится 29 сентября в 12:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена». Экотропа состоит из нескольких маршрутов разного уровня сложности. Отмечается, что протяженность основной ветки составляет 100 километров, а общая длина всех маршрутов — более 200 километров.

Все желающие смогут целиком пройти тропу, ночуя в палатках, гостиницах или кемпингах, а также по частям. На территории экотропы будут работать 27 проводников-экскурсоводов, освоивших навыки проведения экскурсий, оказания первой помощи, а также изучивших информацию о техниках оздоровительной ходьбы.