Музей-заповедник Пушкина «Болдино» закрыли до конца года

Постройки музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» закрылись до конца года. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

До 31 декабря закрыты парк, господский дом Пушкиных и все остальные постройки музея-усадьбы. Также недоступен для посещения музей литературных героев «Повесетй Белкина» в селе Львовка. Ограничения связаны с проведением комплексных ремонтно-реставрационных работ.

Во Львовке открыты для посещений музей «Церковно-приходская школа» и усадебный парк. Также можно посетить экскурсионный маршрут «Пушкинское Болдино и его окрестности», автобусно-пешеходную экскурсию, маршруты «Барская усадьба в с. Львовка и ее владелец Александр Александрович Пушкин», «Церковно-приходская школа в селе Львовка», а на музейном «Конном дворе» можно посмотреть конюшню.