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«Самое большое разочарование». Туристы — о поездке в Дагестан

Российские туристы побывали в Дагестане и описали поездку фразой «самое большое разочарование». Своими впечатлениями они поделились на портале «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Самое большое разочарование». Туристы — о поездке в Дагестан
© Lenta.ru

Автор публикации Георгий Ковалев рассказал, что решил поехать на Кавказ из-за невозможности отправиться в «любимую Европу».

«Наш выбор лег на обзорный тур, — пояснил он. — Мне было интересно посетить Дербент, побывать в Гунибе, а супруга мечтала понежиться на берегу Каспийского моря. За пять дней нам предлагали увидеть главные достопримечательности региона, стоимость — чуть более 35 тысяч рублей с человека».

Главным разочарованием для супруги россиянина стал отдых на Каспийском море.

«В социальных сетях много негативных отзывов о побережье, но в Дагестане проблема с чистотой реально стоит на первом месте, — пожаловался читатель портала. — Вода мутная, слова федеральных чиновников о создании кластера выглядят на этом фоне смешно».

Более того, по словам путешественника, дополнительных услуг на пляже почти нет, лежаков катастрофически не хватает.

«Неприятно удивило отсутствие интернета во многих локациях: загрузить видео в социальные сети проблематично, — отметил он. — Мне, как работнику-удаленщику, который всегда должен быть на связи, этот факт доставил дискомфорт».

При этом мужчина подчеркнул, что природа Дагестана и люди — это то, ради чего стоит еще раз приехать в республику.

«Сейчас, спустя пару месяцев после путешествия, я склонен считать, что самое главное богатство Дагестана — все же не только природа, а именно люди, — указал он. — При этом не все местные жители рады туристическому буму из-за повышения цен, также неприятно удивило злоупотребление алкогольными напитками».