«Самое большое разочарование». Туристы — о поездке в Дагестан

«Сейчас, спустя пару месяцев после путешествия, я склонен считать, что самое главное богатство Дагестана — все же не только природа, а именно люди, — указал он. — При этом не все местные жители рады туристическому буму из-за повышения цен, также неприятно удивило злоупотребление алкогольными напитками».