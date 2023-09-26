На 2024 год прогнозируют рост турпотока в Горный Алтай

"По итогам этого года турпоток составит ориентировочно 2,6 млн. В 2024 году мы прогнозируем плюс 3-5%", - рассказал Сарбашев.

Он также рассказал, что по итогам восьми месяцев 2023 года число туристов, посетивших регион, составило 1,8 млн человек, что на 3% больше тех же показателей в прошлом году. В 2022 году количество туристов, побывавших в Республике Алтай, превысило 2,5 млн человек.



"С увеличением туристического потока не снижается и инвестиционная активность. Планируем в следующем году нарастить эти объемы и довести до 16 млрд рублей прямых инвестиций", - добавил министр.