На Ставрополье сделали ставку отдых на природе, но с комфортом

Ставропольский край попал в число тринадцати регионов, которым в 2023 году государственная казна дополнительно выделит деньги на строительство глэмпингов - быстровозводимых гостиниц на природе. Ожидается, что на эти средства удастся открыть 175 средств размещения, заявил в социальных сетях губернатор региона Владимир Владимиров.

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Кроме Ставропольского края деньги на глэмпинги получат также Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский край, Республики Адыгея и Тыва. Решение об этом было оглашено на заседании федерального правительства под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина.

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- Глэмпинг дает возможность отдыхать на природе, но с гостиничным комфортом. Используемые модульные домики - компактные, не капитальные, что уменьшает нагрузку на окружающую среду, - заявил Владимир Владимиров. - При поддержке федерального центра до конца 2024 года мы сможем установить на Ставрополье 175 модульных домиков на 300 мест. В первую очередь такой формат предполагает экотуризм, именно его планируем развивать при помощи глэмпингов.

До конца 2024 года на Ставрополье могут установить 175 модульных домиков на 300 мест.

Стоит отметить, что 175 домиков не значит такое же число собственно гостиниц. Это скорее количество номеров. Иногда они выглядят как большие палатки шатрового типа, иногда - как деревянные шале. Чаще всего глэмпинги располагают на природе, вблизи каких-то популярных природных достопримечательностей или курортов.

Несмотря на обилие таковых, на всем Северном Кавказе модульных гостиниц пока немного. В том же Ставропольском крае легко можно найти информацию только о двух. Оба находятся в районе Кавказских Минеральных Вод. Один - у города Лермонтова, в нем отдых можно совместить с банными процедурами и купанием в озере. Другой - в отдалении от агломерации, у подножия горы Верблюд. Его владельцы предлагают домики с видом на весь Кавказский хребет и горы КМВ. Прочие прелести отдыха на природе прилагаются.

Глэмпинги в Чеченской Республике появились позже, чем на Ставрополье, хотя республика, казалось бы, богата местами для установки модульных гостиниц. Но первую там открыли в конце 2021 года. Комплекс из четырех больших палаток комфорт-класса появился в Веденском районе, возле популярных туристических объектов - поселения Хой и озера Кезеной-ам. Проект обошелся инвестору примерно в 10 миллионов рублей.

Еще один "новичок" в этом деле - Северная Осетия, также богатая природными достопримечательностями и уединенными уголками, отлично подходящими для отдыха. Единственная модульная гостиница Chillavi находится в Цейском ущелье на высоте около 2100 метров над уровнем моря, рядом с селением Абайтикау (примерно в 80 километрах от Владикавказа). Она проработала уже два сезона. Владелец Заур Сикоев говорит, что дела идут хорошо, спрос есть.

- Мы занялись глэмпингом потому, что это модно и интересно. Нас прельщала идея интегрироваться в природу, находиться высоко в горах и заниматься там бизнесом. Для этого глэмпинги подходят идеально. Кроме того, их строительство требует меньше ресурсов. В целом с момента принятия решения до открытия прошло полтора года с учетом того, что около восьми месяцев мы не могли строить из-за погодных условий, - говорит Сикоев.

По его словам, половина гостей - москвичи, треть - питерцы, остальные - из разных регионов России. Приезжают и семьи, но в основном - парочки влюбленных. Реже люди старшего поколения или студенты. В основном те, которые сами себя обеспечивают. Много дизайнеров, айтишников, предпринимателей.

- Те, кто к нам приезжает, повторяют фразу: "Мы много где были". Сейчас они ездят по России. Глэмпинги выбирают не из-за моды, а потому что ищут тишину и спокойствие. Даже поработать с газонокосилкой для нас проблема, потому что не хотим беспокоить наших гостей, - отмечает предприниматель. - Сегодня наш глэмпинг - единственный в Осетии. И за два сезона работы мы приобрели хорошую репутацию. Но если в Северной Осетии будут появляться и другие глэмпинги, которые не будут обеспечивать такой же уровень сервиса, это может сказаться и на нас. Условные "москвичи" не станут разбираться, какой именно глэмпинг не сработал как надо.

Впрочем, будет ли на Кавказе глэмпинговый бум, покажет время. Ждать осталось недолго. В 2023-2024 годах на строительство модульных отелей пять регионов СКФО - Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня получат 850 миллионов рублей. Кроме того, Дагестан и Северная Осетия получат еще 250 миллионов рублей на быстровозводимые гостиницы из резервного фонда Правительства РФ.

Кстати

Дагестан, который последние два года переживает туристический бум, в отличие от соседей, уже давно осваивает глэмпинг-бизнес. В интернете можно найти несколько типов лучших модульных гостиниц, что само говорит о том, что их немало. Еще бы, ведь резко возросшее количество туристов надо где-то размещать.