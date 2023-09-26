В Геленджике над пляжами подняли «Синий флаг»

Накануне два пляжа Геленджика – «Дельфин» и «Центральный» – получили высшую награду: чиновники подняли над ними «Синий флаг». Это значит, что пляжи отвечают самым строгим критериям – по качеству воды и экологии, по чистоте, по комфорту для туристов. Также зоны отдыха, претендующие на высший класс сертификации, должны быть оборудованы для маломобильных групп населения.

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«95% гостей Геленджика определяет свой отдых как “пляжный”. Потому улучшение пляжной инфраструктуры – для нас вопрос приоритетный», – заявил на церемонии мэр города Алексей Богодистов, добавив, что в Геленджике уже 14 пляжей удостоено высшей категории.

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Всего же в Краснодарском крае – 87 пляжей с «Синим флагом», большинство из них, разумеется, расположено в Сочи.

Увы, не обошлось без ложки дегтя. Некоторые жители Геленджика посчитали, что с присуждением «Синего флага» одной из прибрежных зон власти поторопились.

«Пляжи оформлены прекрасно, современно, интересно, но вонь канализации убивает все прелести Геленджика», – написала одна из горожанок на странице Алексея Богодистова в ВК.

Похожая реакция, уже от другого подписчика, обнаружилась и в телеграм-канале мэра: «На этом пляже воняет канализацией. Как он может быть с “Синим флагом”?»

В городской администрации оперативно ответили на критику и пообещали починить трубы. Не исключено, что к следующему купальному сезону вопросов уже не возникнет.

Стандарт качества «Синий флаг» в прошлом году пришел на смену международному «Голубому флагу», который с 1986 года вручается Фондом экологического образования (FEE).Требования для получения обоих флагов схожи – во главу угла ставятся экология и комфорт отдыхающих. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, открывая в прошлом году первые пляжи с «Синим флагом» в Сочи, заявил, что российские требования жестче: «Наш новый символ является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные».