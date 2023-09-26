Где и когда на Ямале откроют этнопарк «Коми-деревня»

Глава города Лабытнанги Марина Трескова рассказала, когда этнопарк «Коми-деревня» распахнет двери для посетителей. Все его объекты построены, завершается обустройство входной группы.

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«Коми-деревня стала интересной, по-настоящему притягательной. Нам словно помогает сама природа - рядом с сакральными лиственницами выросли молодые деревья», – рассказала в своем телеграм-канале глава города Марина Трескова.

Все объекты этнопарка уже построены, параллельно возводится входная группа Коми-деревни. Будет заасфальтирована новая дорога с комфортной парковкой по улице Совхозной. Все работы будут завершены до конца октября.

Марина Трескова выразила надежду, что в будущем этнопарк станет местом проведения первого в истории города Дня оленевода, в последствии праздник станет традиционным для Семи лиственниц.