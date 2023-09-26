В Приморье создадут «Императорский маршрут»
Глава Приморья Олег Кожемяко заключил трехстороннее соглашение, которое подразумевает создание «Императорского маршрута», сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в краевом правительстве, вместе с Олегом Кожемяко подписи под документом поставили замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Новый маршрут вберет в себя сразу несколько направлений: историческое, культурное и духовное. Планируется, что в него включат маршрут царской императорской семьи: места пребывания, посещений и паломничества. В проекте уже принимает участие 28 регионов России.
По словам Олега Кожемяко, новое соглашение - еще один шаг в развитие туристической отрасли региона, а также это поможет лучше сохранить историю родного региона.
«Историю необходимо помнить и передавать знания подрастающему поколению: она всегда будет магнитом для тех, кто желает прикоснуться к событиям, которые проходили в нашем крае, и фамилия Романовых оставила здесь ярчайший след», – добавил глава Приморья.
От имени Приморья глава региона передал в дар в библиотеку Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества коллекцию произведений выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева.
Напомним, что цесаревич Николай посетил Владивосток в мае 1891 года, откуда по суше направился в Санкт-Петербург через Уссурийск, Хабаровск, Читу и другие города. В ходе своего визита Николай II заложил Транссибирскую железную дорогу во Владивостоке.