В Приморье создадут «Императорский маршрут»

Глава Приморья Олег Кожемяко заключил трехстороннее соглашение, которое подразумевает создание «Императорского маршрута», сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказали в краевом правительстве, вместе с Олегом Кожемяко подписи под документом поставили замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Новый маршрут вберет в себя сразу несколько направлений: историческое, культурное и духовное. Планируется, что в него включат маршрут царской императорской семьи: места пребывания, посещений и паломничества. В проекте уже принимает участие 28 регионов России.

По словам Олега Кожемяко, новое соглашение - еще один шаг в развитие туристической отрасли региона, а также это поможет лучше сохранить историю родного региона.

«Историю необходимо помнить и передавать знания подрастающему поколению: она всегда будет магнитом для тех, кто желает прикоснуться к событиям, которые проходили в нашем крае, и фамилия Романовых оставила здесь ярчайший след», – добавил глава Приморья.

От имени Приморья глава региона передал в дар в библиотеку Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества коллекцию произведений выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева.