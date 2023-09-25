В Кавминводах туристы могут побывать на локациях из фильмов

Самый кассовый в истории российского кинематографа фильм "Чебурашка" снимался сразу в нескольких городах на юге России, но во многих запоминающихся сценах можно увидеть пейзажи и архитектуру Кавказских Минеральных Вод.

© Unsplash

Так что гости Ставропольского края теперь могут прогуляться по улочкам из любимой картины, а в регионе тем временем ждут новые съемочные группы. Ведь в Кавминводах в рамках в том числе государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" активно реконструируется туристическая инфраструктура, что улучшает условия работы творческих групп.

Видео дня

Съемки "Чебурашки" проходили в Кисловодске в октябре 2021 года. Масштаб ощущался на каждом этапе. Декорации для сцен с фестивалем шоколада, которые снимались на Лермонтовской площади у центрального входа в Нарзанную галерею, строили чуть ли не дольше, чем шли сами съемки. Кроме того, еще одно нужное для фильма здание "возвели" перед бывшей гостиницей "Бештау".

- Cъемочной группе удалось передать красоту курорта: Кисловодск в кадре невероятен, - рассказала менеджер кисловодского национального парка Анна Романенко. - У тех, кто живет здесь с детства, немного замылился взгляд. Все примелькалось, хотя мы знаем, что в городе почти всегда солнечно, и видим, насколько прекрасны старинные здания. Операторы, которые до этого не были в Кисловодске, все видят свежим взглядом, в таких ракурсах, к которым местные жители не привыкли. И это помогает им открывать город заново.

После выхода "Чебурашки" в прокат поднялась новая волна интереса к Кисловодску. По данным городских властей, среди гостей курорта немало тех, кто приехал, чтобы прогуляться по местам, которые до этого они видели на экране. В городе ухватились за этот интерес: были организованы экскурсии по съемочным площадкам, во время которых рассказывали об интересных моментах создания фильма. Также в центре Кисловодска планируют установить 12 скульптур ушастого зверька, которые разместят так, чтобы гуляющие по курортной зоне туристы могли находить их как приятные сюрпризы.

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства в СКФО считают, что история с "Чебурашкой" подтверждает: киносъемки - перспективный вариант привлечения в регион инвестиций и гостей. Существует понятие первичного и вторичного кинотуризма. Первичный - это когда приезжает съемочная группа. Это тоже туристы, которые в течение долгого времени живут на курорте, пользуются транспортом, едят в ресторанах и кафе, покупают сувениры. Потом выходит фильм, который запускает уже вторичный кинотуризм. Жители России, которые посмотрели фильм, снятый в Кисловодске, хотят побывать здесь. Они узнают Национальный парк и Курортный бульвар, которые стали декорациями "Чебурашки".

Подобная практика, конечно, зародилась не на Кавказских Минеральных Водах. Ею уже давно пользуются многие города мира. А в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске снимали не только "Чебурашку", но и комедию "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли, сцены сериала "Нинель", третий сезон сериала "Шифр".

Кинолюбители, безусловно, помнят сцену из фильма "Любовь и голуби", где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимались на тренажерах. Снималась она в Ессентуках - в зале Цандеровского института механотерапии, открытом еще в 1902 году. Здесь сохранились десятки тренажеров, практически все созданы более века назад знаменитым шведским физиотерапевтом Густавом Цандером.

Съемочные группы стали обращать внимание не только на курортные локации Ставрополья. В 2023 году площадкой для создания многосерийной картины "Десять дней до весны" стала региональная столица.

В городах края организованы экскурсии по съемочным площадкам любимых кинокартин

Пожалуй, впервые жители города видели подобный масштабный кинопроцесс, ведь в съемках помимо большой киногруппы была задействована и военная техника. Городским властям приходилось даже перекрывать движение на некоторых улицах.

Ставропольский край известен и кинофестивалями. Так, в 2018 году в курортных городах региона впервые состоялся фестиваль "Хрустальный источник" - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса.

Фестиваль собрал больше тысячи зрителей, а его специальными гостями стали звезды отечественного кино Светлана Немоляева, Александр Михайлов, Юрий Стоянов, Наталья Варлей, Ия Нинидзе и другие. А летом 2023 года в Ессентуках при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел первый фестиваль детского кино.

Память