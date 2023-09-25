Кисловодск обошел «Архыз» по количеству бронирований на Новый год

По объему бронирований отелей и санаториев на период предстоящих новогодних праздников в Росси лидирует Сочи, а за ним следуют Кисловодск и курорт «Архыз».

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«Кисловодск занял второе место в России по бронированию на Новый Год 2024 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. На первом месте — Сочи, на третьем — Архыз», — написал в своем телеграм-канале глава курортного Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, Кисловодск не первый год занимает топовую позицию в рейтинге бронирования новогодних путевок.

«Зимний Кисловодск россияне любят по-особенному, ведь именно в Кисловодске зафиксировано максимальное количество часов инсоляции в зимнее время года. В этот период наш курорт радует отдыхающих исключительным мягким климатом, а это замечательная возможность для многочасовых прогулок по терренкурам самого большого рукотворного курортного парка в Европе», — добавил он.

Ранее он сообщал, что кисловодские санатории рекордно загружены до начала декабря, а на январские праздники в них также почти не осталось свободных мест.

«В санаториях и гостиницах города-курорта Кисловодска на протяжении нескольких месяцев сохраняется стопроцентная загрузка номерного фонда. Приобрести путевку в один из 49 оздоровительных учреждений Кисловодска можно только с первых чисел декабря. Январские дни новогодних праздников в большинстве санаториев уже находятся на брони», — сообщил Моисеев неделю назад.